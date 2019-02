Selecta lanza su primer FOODIE’S MicroMarket en España

FOODIE’S MicroMarket es un espacio autoservicio de productos de gran calidad, frescos y saludables, para empresas. El micromarket es un modelo de negocio incipiente en Europa, ya existente en workplaces de otros países anglosajones. Supone una auténtica innovación en el mundo del vending y una nueva experiencia de consumo. El Grupo Selecta es pionero en la implantación de este concepto en Europa La llegada del micromarket al mercado español es ya una realidad. Selecta, líder europeo en servicios avanzados de restauración automática, acaba de implantar su primer micromarket en España bajo el nombre de FOODIE’S. Un nuevo concepto que no significa una reinvención ni una evolución del vending tradicional, sino una solución diferente y complementaria a la distribución automática que se conoce a día de hoy, basada en la autogestión de compra en puntos de venta no atendidos.

Selecta ya ha lanzado este concepto en Europa con gran éxito, y en España se están actualmente desarrollando los primeros micromarkets autoasistidos, de la mano de algunos de sus principales clientes; previstos para ser inaugurados en este primer trimestre del año. “El micromarket en España es una realidad y nos enorgullece poder decir que somos los primeros que estamos implantando estas novedosas áreas en nuestro país”, afirma Carmen Fernández, directora comercial de AB Servicios Selecta España.

Gran valor añadido para workplaces

FOODIE’S está ideado para formar parte de innovadores workplaces interesados en ofrecer un valor diferencial a sus instalaciones, y como servicio exclusivo para empresas responsables que se preocupan por el bienestar y la satisfacción de sus trabajadores; y que apuestan por la calidad, frescura y salud en un entorno de alta tecnología. “El público potencial de FOODIE´S son tanto entornos de oficina como espacios de producción industrial, en compañías innovadoras con marcado carácter tecnológico, que desean acercar a sus empleados la experiencia diferencial del break, mediante una alimentación más saludable, en las áreas de descanso que tienen instaladas en sus centros de trabajo”, explica Pablo Espada, responsable comercial de Soluciones Premium en AB Servicios Selecta España.

Una experiencia de primera clase

FOODIE´S permite elevar la experiencia de compra a otro nivel, hacia un espacio más abierto, cercano e interactivo, que favorece un ambiente agradable y genera momentos de conexión entre empleados. Se trata de un concepto mucho más premium que da respuesta a los nuevos hábitos de consumidores cada vez más exigentes y proactivos.

En el micromarket, el empleado libremente puede adquirir un menú completo y saludable, cogerlo directamente del lineal y pagarlo en el kiosco de pago. Esta cómoda opción de multicompra, un mayor surtido en el autoservicio y una mejor calidad de los productos a los que se accede suponen toda una revolución en la experiencia del consumidor. Sin olvidar, el factor clave: la rapidez. Sin necesidad de desplazamientos, ni esperas en comedores ni restaurantes, facilitando así la flexibilidad al empleado en línea con la creciente tendencia de conciliación de horarios. Por otro lado,“incorpora una gran selección de referencias que garantizan una mayor satisfacción al empleado y entornos de trabajo saludables”, añade Espada. A través del MicroMarket se amplía el surtido de producto, con la posibilidad de incorporar productos frescos, fruta o bollería del día no disponibles en formato de vending tradicional. Una oferta que se completa con bebidas calientes, en el córner Starbucks on the go integrado.

Con el know-how del Grupo Selecta

El proyecto FOODIE´S se ha desarrollado de forma conjunta a nivel europeo con el Grupo Selecta. El concepto original comparte la parte de su filosofía, estética, branding, mobiliario, tecnologías y circuito de compra, pero el diferencial radica en la provisión de productos, ya que el 100% del surtido de referencias se gestiona a nivel local para poder adaptarse mejor a los diferentes hábitos de consumo de cada país. “Para Selecta España el lanzamiento de FOODIE’S va más allá de fortalecer nuestro liderazgo innovando y marcando la diferencia en las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes y usuarios, porque su filosofía nos permite acercarles los valores de los hábitos de vida saludables. Y esto contribuye a nuestro objetivo de sumar proyectos que ayudan a las personas y a las empresas a crecer”, concluyen.

