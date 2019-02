Ventajas de contar con un abogado en los procesos de divorcio según Garón Abogados Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 10:57 h (CET) Garón Abogados está formado por un grupo de profesionales que combinan la juventud con la veteranía, juntos consiguen aportar una visión legal y moderna a cada caso. Su objetivo es resolver los conflictos de sus clientes. Pretenden establecer canales de comunicación adecuados a lo largo de todo el proceso. Están especializados en diferentes ramas del derecho, una de ellas es la tramitación de divorcios Pocos asuntos son tan delicados como el fin de un matrimonio, especialmente cuando hay hijos de por medio. Debe ser siempre una decisión meditada ya que conlleva no solo grandes cambios a nivel familiar, sino también tomar una serie de medidas legales necesarias. Es en esos momentos cuando se hace imprescindible el asesoramiento de un experto con el fin de establecer todos los acuerdos amparados por la Ley que sean precisos.

En este trámite es cuando los clientes necesitan los conocimientos y la calma que puede proporcionar un despacho como Garón Abogados. El principal objetivo es llegar a acuerdos que eviten una guerra cruel en los tribunales, de la que todas las partes salgan perjudicadas.

El equipo de Garón Abogados busca que el cliente consiga un divorcio de muto acuerdo, con las mejores condiciones posibles. Cuanto antes se alcance dicho acuerdo, menos desgaste sufrirá la relación de la ahora expareja y será beneficioso para todos. El fin del matrimonio no es el fin de la vida. Tan sólo es el fin de una etapa y en necesario cerrarla cuanto antes para poder empezar la siguiente.

Para Garón Abogados, el proceso de divorcio tiene un límite bien definido: en ningún caso se puede utilizar a los hijos de la pareja para conseguir unas mejores condiciones económicas, ni otro tipo de ventajas. Además, no se puede pasar por alto que serán los propios tribunales los que siempre sitúen, por encima de cualquier otra cuestión, el bienestar de los menores. Cualquier abogado que diga lo contrario, simplemente estará mintiendo.

La premisa fundamental es acercar posturas entre las partes, aunque en un principio parezca imposible. Tan solo cuando se han intentado todas las vías de negociación sin éxito y no se ha conseguido el deseado acuerdo, se establecerán las mejores estrategias procesales. Siempre con un objetivo principal: velar por los intereses del cliente, teniendo presente en todo momento cómo resuelven los tribunales cuestiones de similares características.

Cuando se produce el divorcio hay una serie de aspectos importantes que es necesario establecer: custodia de los menores, régimen de visitas, pensiones de alimentos y compensatorias y reparto de bienes.

Algunos de estos asuntos también tendrán que dirimirse en el caso de que la pareja no hubiese contraído matrimonio, pero tenga hijos o bienes en común.

