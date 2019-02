14F: Día Internacional de las cardiopatías congénitas Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 07:01 h (CET) Hoy, se celebra el Día Internacional de las cardiopatías congénitas, una jornada que brinda la oportunidad de tomar conciencia y sensibilizarse ante una enfermedad que en nuestro país afecta a 4.000 niños y niñas cada año, y que, a pesar de ello, aún continúa siendo una gran desconocida para todos, tal y como reivindica la asociación Menudos Corazones "Desde SmartSalus.com nos solidarizamos con los niños y niñas que padecen cualquier tipo de cardiología congénita y con sus familiares, y apoyamos a las entidades que luchan cada día por conseguir más y mejores medios que ayuden al diagnóstico precoz de la enfermedad y a mejorar la calidad de vida de sus pacientes".

Las cardiopatías congénitas son alteraciones o malformaciones que ocurren en el corazón antes del nacimiento. Afectan a uno de cada 8.000 nacidos vivos en todo el mundo. Según la Asociación Corazón y Vida, en España uno de cada 125 niños nace con una enfermedad cardíaca. La mayoría son cardiopatías leves, que desaparecen espontáneamente con el tiempo; sin embargo, según la entidad, cada año alrededor de 2.000 niños necesitan de una intervención quirúrgica en sus primeros años de vida, como consecuencia de una lesión en su corazón.

Según la Asociación Española de Pediatría (AEPED) , existen más de 50 tipos diferentes de lesiones, y con bastante frecuencia se combinan varias de ellas en el niño, por lo que algunas cardiopatías engloban diferentes anomalías, aunque no se ha demostrado que exista una relación directa entre el número de lesiones asociadas y la gravedad de la enfermedad.

Es importante señalar que no todas las cardiopatías congénitas están presentes en el momento de nacer. Algunas se manifiestan días, semanas, meses o incluso años después, aunque su origen sea también congénito, pues al nacer, el niño ya estaba predispuesto a desarrollar esa cardiopatía en algún momento de su vida. Sea cual sea el tipo de cardiopatía congénita a tratar, requiere un seguimiento cercano en consulta, las más leves, e intervención quirúrgica las de mayor riesgo.

El factor herencia es poco importante en las cardiopatías congénitas, y en la mayoría de los casos se trata de embarazos controlados sin problemas añadidos y sin antecedentes familiares, por lo que la aparición de una cardiopatía congénita se considera casi siempre cuestión del azar.

El diagnóstico precoz, la mayor garantía para el desarrollo de una vida plena

En la actualidad la detección médica de las cardiopatías se lleva a cabo durante el periodo fetal o en los primeros días, semanas o meses del nacimiento, lo que permite planificar el correspondiente tratamiento médico o quirúrgico. Por otra parte, los avances en el diagnóstico prenatal y en las cirugías han conseguido aumentar la esperanza y la calidad de vida de estos niños, de forma que, según fuentes de la AEPED, más del 85% diagnosticados llegan a la edad adulta.

La gran mayoría de las cardiopatías congénitas es susceptible de una corrección total y definitiva o casi definitiva, permitiendo que el niño disfrute de una vida completamente normal o casi normal. De ahí la importancia de realizarse un ecocardiograma, cada vez más frecuente en las consultas, ante cualquier sospecha por parte del médico.

