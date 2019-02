El Tottenham carbura y deja noqueado al Dortmund

El Tottenham Hotspur ha vencido este miércoles por 3-0 al Borussia Dortmund, con goles de Heung-Min Son, de Jan Vertonghen y de Fernando Llorente, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, tomando así una amplia ventaja para una eliminatoria que se cerrará el próximo 5 de marzo en tierras alemanas.



Sin el lesionado Harry Kane, el surcoreano Son fue el líder de su equipo para el regreso de la máxima competición continental, donde el acceso de los 'Spurs' a cuartos no es ni mucho menos una utopía. Pese a jugar la vuelta fuera de casa, atraviesa un buen momento en la Premier League y este amplio resultado, junto no haber encajado goles en su estadio, es una gran baza.



En un duelo sin alardes hasta su recta final, los locales demostraron más eficacia pese a no contar con Kane ni alinear al español Fernando Llorente, habitual recambio liguero en el ataque cuando Kane no está. Pero el técnico del cuadro inglés, Mauricio Pochettino, eligió la velocidad del surcoreano junto al brasileño Lucas Moura, también raudo.



A ambos les vino genial que el danés Christian Eriksen carburara desde el inicio, pues el Dortmund tampoco hallaba forma de replicar en la lucha por la posesión. Así, con el balón casi siempre en los dominios de Eriksen y todos sabedores de la velocidad que desprendían Son y Moura, los pupilos de Pochettino se adueñaron del ritmo del encuentro.



Avisó primero Moura, en el minuto 7, con una volea nada más controlar y entrar en el área, pero que se marchó rozando el palo. Respondía el conjunto alemán con disparos lejanos y con la intimidación del centrocampista Axel Witsel en algún arreón suelto, aunque sin demasiado peligro hasta el borde del descanso.



Ahí, el lateral zurdo Dan-Axel Zagadou conectó un cabezazo en una jugada a balón parado que despejó Hugo Lloris, en la misma línea de gol, a media altura. Fue un espejismo, ya que los ingleses no se volvieron a ver sorprendidos por su rival.



Y es que al regresar del descanso, el defensa belga Vertonghen robó en el costado izquierdo y centró al corazón del área; Zagadou calculó bastante mal su salto y Son, desmarcado a su espalda, remató con la cara interna del pie derecho al fondo de las mallas.



Con el viento a favor, los 'Spurs' controlaron sin sustos un partido que, no obstante, dejaron sentenciado en los compases finales. El propio Vertonghen, que ejercía en muchas ocasiones como lateral zurdo, hizo una internada en el área a la espalda de su defensor y Aurier vio el lance; así, éste centró al segundo palo y su compañero enganchó una semivolea de izquierdas para hacer el 2-0 en el 83'.



Sin tiempo casi para pestañear, el Tottenham forzó un saque de esquina a la jugada siguiente y Llorente lo aprovechó para anotar de cabeza el 3-0, a pase del omnipresente Eriksen. Castigo duro para un Dortmund que tendrá que apelar a la heroica delante de sus aficionados para levantar un marcador tan amplio en su contra.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: TOTTENHAM, 3 - BORUSSIA DORTMUND, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

TOTTENHAM: Lloris; Aurier, Alderweireld, Davinson Sánchez, Vertonghen, Foyth; Winks, Sissoko (Wanyama, min. 90+1), Eriksen; Lucas Moura (Llorente, min. 84) y Heung-Min Son (Lamela, min. 90).



BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Achraf, Toprak, Diallo, Zagadou (Schmelzer, min. 77); Delaney, Witsel, Dahoud; Sancho (Guerreiro, min. 88), Pulisic (Bruun Larsen, min. 87) y Götze.



--GOLES.

1-0, min. 46, Heung-Min Son.

2-0, min. 83, Vertonghen.

3-0, min. 86, Llorente.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (ESP). Amonestó con tarjeta amarilla a Aurier (min. 12) en el Tottenham, y a Delaney (min. 53) en el Borussia Dortmund.



--ESTADIO: Wembley.

--OBSERVACIONES: Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista argentino Emiliano Sala.