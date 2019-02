PcComponentes apuesta por el equipo ciclista de Alejandro Valverde, que pone en marcha su sexta aventura Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 15:59 h (CET) El campeón del mundo de ciclismo ha presentado de forma oficial el nuevo bloque élite y sub 23 de su equipo que competirá en las principales pruebas del país, patrocinado por PcComponentes por tercer año consecutivo PcComponentes ha renovado, por tercer año consecutivo, el patrocinio de la escuela de formación para deportistas de Alejandro Valverde, en su apuesta por la formación y el desarrollo del ciclismo. El proyecto liderado por el deportista murciano, hace posible que casi 70 chicos de entre cuatro y diecisiete años puedan practicar este deporte de forma competitiva en los escalones júnior, cadete y escuelas. Con este patrocinio, el e-commerce tiene como objetivo alentar a los jóvenes deportistas a que desarrollen su carrera de manera profesional.

En sus seis años de vida, el equipo sigue dando pasos hacia adelante año tras año, participando en las mejores pruebas del calendario nacional júnior y cadete. La principal novedad de cara a este 2019 ha sido la creación de un bloque élite y sub 23 que competirá en las principales pruebas del país y que arrancó este pasado fin de semana su temporada de carretera sumando un importante éxito en la Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia.

"Estamos muy satisfechos con este patrocinio. En PcComponentes compartimos y defendemos los valores del deporte en general, y del ciclismo en particular: el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación. Más aún si es Valverde el que capitanea el proyecto, máximo ejemplo de que el trabajo duro siempre tiene su recompensa y que nunca nos debemos dar por vencidos", señala Cristina Jover, directora de Comunicación de PcComponentes.

Alejandro Valverde también ha querido agradecer personalmente el apoyo recibido: "Es un placer ver cómo el equipo sigue creciendo en cantidad y calidad temporada tras temporada. Estoy muy contento de ver a tantas personas que apoyan este proyecto y de ayudar a la buena salud del ciclismo base, ya que es parte fundamental en este deporte. Siempre les sigo y espero que sigan aprendiendo y disfrutando de este deporte".

Sobre PcComponentes

PcComponentes es el e-commerce español de tecnología e informática más visitado, con una media que supera las 350.000 visitas diarias. En total, en todo 2018 se superaron los 120 millones de visitas a la página.

Aunque opera en todo el territorio nacional, su sede se encuentra en Alhama de Murcia (Murcia), donde ocupa una superficie de más de 8.000 metros cuadrados y da trabajo a más de 400 personas.

