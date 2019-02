Director11 acompaña la transformación digital de la gestión deportiva del Sevilla FC Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 15:59 h (CET) Director11 (www.director11.com) lidera desde el pasado mes de abril la transformación digital del área deportiva del Sevilla FC. Desde Agosto, el tercer clasificado de la Liga Santander utiliza este innovador software español que tan buen resultado está ofreciendo Para la personalización del programa de gestión deportiva Director11, Juan José del Ojo, uno de los preparadores físicos del primer equipo, está participando en el desarrollo a medida de Director11 para el primer equipo.

Sergio Casalins, Director de Operaciones de Director11 explica, “A través de nuestra plataforma especialmente personalizada para el Sevilla FC estamos colaborando con el club para ayudar a unificar la metodología de todos los equipos, desde el primer equipo hasta las categorías inferiores. Es un placer colaborar con todos los miembros del Sevilla FC, se trata de un proyecto a largo plazo, así que seguiremos trabajando para ayudar a la consecución de los objetivos del club".

El objetivo del Sevilla FC es tener un control 360 sobre la cantera del club, poniendo al jugador y al equipo en el centro, siendo Director11 la herramienta que les permite explotar la información y poder agilizar la toma de decisiones, cobrando mucha importancia la capacidad de adaptación al club. Así lo explica desde el punto de vista del departamento de optimización de rendimiento Abel Ramírez, “con director11 disponemos de una gran base de datos que vamos subiendo los PF continuamente, como son los pesos diarios de los jugadores, la disponibilidad de entrenamientos, para cuantificar los días que entrenan los jugadores, las planificaciones de los equipos en cuanto a los trabajos que desarrollan tanto en campo como en gimnasio, el poder disponer de todas las tareas sea cual sea el equipo y que todos tengan acceso a ellas es positivo para la formación de los técnicos del club. Otro de los puntos positivos es que si un jugador sube o baja de equipo ambos cuerpos técnicos tienen acceso a sus datos y eso ayuda a la hora de tener controlado al mismo en cuanto a carga de trabajo. Además, no para de evolucionar y ya estamos en contacto para poder seguir ampliando los contenidos y viendo la posibilidad de cómo incorporar los datos de control de cargas, en ese crecimiento conjunto de la herramienta".

Director11 es una plataforma digital de gestión deportiva que en la actualidad ya utilizan más de 20 equipos de fútbol a nivel nacional e internacional. La clave del éxito además de la propia gestión deportiva integral en formato online, está en la capacidad de personalizar a medida cada versión. De esta manera durante el desarrollo de la plataforma para el Sevilla FC se han llevado a cabo reuniones con distintos departamentos del club para abarcar todas sus necesidades, a nivel deportivo, administrativo, de planificación, etc.

Por último, antes de comenzar a utilizar la herramienta de gestión deportiva, se llevaron a cabo unas jornadas de formación en las oficinas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán con el objetivo de que todos los miembros del club se adaptaran lo más rápido posible a la nueva plataforma.

La clave del éxito de Director11 que les ha ubicado en primera fila del panorama futbolístico mundial reside en la capacidad de personalización de la plataforma tecnológica. De esta manera, cada equipo puede implementar su metodología o solicitar el desarrollo de módulos a medida. “Cada mes nuestro equipo de desarrolladores implementa nuevas mejoras, algunas solicitadas por los clubes, y otras como resultado de todos los años de experiencia trabajando con equipos de primer nivel. Informes, estadísticas y nuevos módulos que permiten a todo el Staff del club acceder y almacenar la información necesaria para la gestión del día a día: entrenamientos, preparación física, scouting, nutrición, episodios médicos, rehabilitación y hasta el mantenimiento y planificación de los campos u otros parámetros.”

En los próximos meses y coincidiendo con nuevas funcionalidades en las que se están trabajando, se llevarán a cabo nuevas jornadas de formación para ayudar a que la implantación sea más eficiente.

Acerca de Director11

Director11 http://www.director11.com/ es una joven empresa de desarrollo especializada en la gestión deportiva, formada por un grupo de jóvenes de 27 años de media que en los últimos 5 años ha logrado llevar a cabo la digitalización de los grandes clubes de fútbol de España y Europa.

La compañía ha creado un software de gestión que permite a los clubes profesionales unificar toda la información de cada área para optimizar la gestión. Se trata de una herramienta que los mejores equipos de Europa comienzan a demandar.

Hoy en día Director11 trabaja con más de 20 equipos de fútbol. Entre ellos la élite del fútbol español y europeo. La joven compañía se ha especializado en una rama de la gestión deportiva en la que apenas existe oferta. Además, ofrece una personalización tan exhaustiva que los clubes profesionales han acogido con mucho interés.

