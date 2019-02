Airhelp analiza el tiempo que se está dispuesto a esperar en una cita Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 14:38 h (CET) AirHelp ha realizado una encuesta a nivel mundial, en la que la mayoría de los encuestados considera que 30 minutos de espera es un tiempo aceptable. Los datos posicionan a los alemanes como los más estrictos con la puntualidad, frente a los escandinavos que están dispuestos a esperar hasta 3 horas. Los españoles se posicionan en un término medio, con un tiempo máximo de espera de entre 30 minutos y 1 hora El día de San Valentín es una de las fiestas internacionales más diversas. La gente alrededor del mundo lo celebra de diferentes maneras y algunos no lo celebran en absoluto.

En una encuesta de San Valentín realizada por AirHelp, la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, los resultados fueron bastante uniformes: de casi 3.500 encuestados, alrededor del 33,7% de los participantes dijeron que planeaban tener una cita, mientras que el 32% dijo que no tenían planes en absoluto.

Si se desglosa por país, los participantes estadounidenses y alemanes son los menos románticos y menos propensos a hacer planes para el día de San Valentín, en comparación con los encuestados en España, que en su gran mayoría están planeando tener una cita en esta fecha.

El amor espera

Para aquellos que prevén acudir a una cita, la puntualidad es un factor importante, aunque AirHelp encontró que la mayoría de los encuestados, alrededor de 3.300, están dispuestos otorgar en esta fecha un poco de flexibilidad. El consenso general es que llegar 30 minutos tarde no es tan malo.

Y otros son más pacientes aún, cerca de un tercio de los participantes dijeron que esperarían más de una hora para que su cita aparezca, mientras que casi el 11% de los participantes dicen que incluso podrían esperar, hasta 3 horas.

Cada país tiene una tolerancia diferente a la tardanza. Mientras que los escandinavos están entre los más pacientes, con alrededor del 15% de suecos y daneses declarando que podrían esperar hasta 3 horas para su cita, los españoles estarían dispuestos a esperar como máximo entre 30 minutos y 1 hora. Los más impacientes son los alemanes, sólo el 5,2% dice que está dispuesto a esperar.

Escapadas románticas

Aunque San Valentín no es un día festivo en ningún país, eso no impide que las parejas se tomen el día libre para hacer planes especiales. AirHelp encontró que alrededor del 8,5% de los encuestados viajan el día de San Valentín, probablemente para llevar a sus parejas a una escapada inolvidable e increíblemente romántica. De hecho, en España, un 14% de los encuestados tiene planificado un viaje para estas fechas.

Pero incluso con la planificación más cuidadosa, las aventuras románticas pueden salir mal rápidamente debido a circunstancias imprevistas. Los vuelos interrumpidos, por ejemplo, pueden arruinar estos planes. El año pasado, más de 14.600 vuelos que salían durante el día de San Valentín fueron retrasados o cancelados. De todos ellos, 150 sufrieron retrasos de hasta tres horas o más, lo que supuso un pasivo de aproximadamente 3,8 millones de euros.

Los vuelos retrasados son más que reservas de hotel y entradas de conciertos perdidas, es tiempo perdido con la persona que amas. Aunque ninguna cantidad de dinero en efectivo puede reemplazar ese tiempo, se pueden cubrir las pérdidas siendo compensado por la aerolínea. Los vuelos con un retraso de 3 horas o más son elegibles para una compensación de hasta 600€ por persona de acuerdo con el reglamento de la UE, EC 261. A través del verificador de elegibilidad de AirHelp, se puede comprobar fácilmente si un vuelo califica para recibir compensación.

Si bien es cierto que la mayoría de las personas no están dispuestas a esperar 3 horas para una cita, la mayoría entenderá que un vuelo retrasado es una razón perfectamente aceptable para llegar tarde. Así que, incluso si se mantiene a una cita esperando más de 3 horas el día de San Valentín, hay que saber que los planes no están completamente arruinados y que todavía se tiene derecho a una compensación.

La encuesta se ha llevado a cabo utilizando la plataforma de inteligencia del consumidor, Attest. AirHelp habló con 3.445 encuestados en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Alemania, España, Italia, Francia, Canadá, Portugal, Polonia, Rusia, Dinamarca y Suecia, entre el 15 de enero y el 7 de febrero de 2019. La audiencia de consumidores de Attest incluye encuestados que han sido reclutados de cientos de paneles y foros con una variedad de incentivos, para asegurar datos representativos y de alta calidad.

La aplicación AirHelp es gratuita y está disponible en Google Play Store y Apple App Store. Para obtener más información o verificar el derecho a una compensación aérea, se puede visitar: https://www.airhelp.com/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.