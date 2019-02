El emprendimiento de Stevia del Condado en zonas rurales del interior Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 12:01 h (CET) Desde el cultivo y la recolección, pasando por todo el proceso de producción, la firma jiennense Stevia del Condado ha puesto en valor no solo esta planta y sus derivados, sino también la innovación y emprendimiento de las zonas rurales de Andalucía La compañía jiennense pone en valor la planta de stevia y la innovación y emprendimiento en la Comarca de El Condado de Jaén.

Stevia de cultivo y producción en régimen ecológico en territorio nacional.

Los productos de Stevia del Condado no incluyen gluten, con lo que son perfectamente aptos para celiacos y diabéticos.

Stevia del Condado participa en el Plan de Crecimiento Empresarial de la EOI.

Desde el cultivo y la recolección, pasando por todo el proceso de producción, la firma jiennense Stevia del Condado ha puesto en valor no solo esta planta y sus derivados, sino también la innovación y emprendimiento de las zonas rurales de Andalucía. La stevia se ha convertido en un producto con propiedades medicinales difícilmente comparables a otras stevias que se pueden encontrar en el mercado, dado a que su producción es íntegramente en Andalucía.

Producción y rentabilidad

Stevia del Condado nace en el año 2013 como un proyecto de investigación en la localidad jiennense de Navas de San Juan. Tras varios estudios de mercado y otros estudios empíricos sobre analítica de suelo, los resultados arrojaban “una propensión positiva a la producción y rentabilidad” de la stevia.

Desde entonces, Stevia del Condado se integra en Industria Agroalimentaria del Condado Jaén, S.L. que es una empresa dedicada a la comercialización de Stevia y derivados, como aromáticas y tés con Stevia, y su producto estrella, el Edulcorante Líquido Natural de Stevia. Para todo ello se utilizan productos naturales y ecológicos.

El principal producto de esta empresa es la Stevia de cultivo propio y producido en régimen ecológico, lo que hace que sea un perfecto edulcorante natural y con importantes propiedades medicinales.

Cabe destacar la inclusión de este edulcorante de Stevia en la industria agroalimentaria como sustituto del azúcar, haciendo de estos productos más saludables para sus consumidores, dado que el edulcorante de Stevia tiene aporte calórico e índice glucémico igual a 0.

Productores de stevia

Esta compañía jiennense se dirige a los clientes interesados en consumir productos saludables sin glucosa, sacarosa, aspartamo y eritritol. Los productos ofertados no incluyen gluten, con lo que son perfectamente aptos no solo para celiacos, sino que por sus propiedades también pueden y deben ser consumidos por diabéticos. Para comercializar estos productos, Stevia del Condado los suministra a tiendas especializadas ecológicas, herbolarios, dietética, nutrición, gourmet, delicatesen, farmacia, parafarmacia y a restaurantes, cafeterías, y hoteles, entre otros. También se comercializan a través de internet, se pueden ver los puntos de venta en su portal web www.steviadelcondado.com.

Stevia del Condado participa en el Plan de Crecimiento Empresarial de la EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundada en 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria, se convirtió en la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa.

Con el objetivo de consolidar y mejorar el crecimiento de las PYMES que cuentan con fabricación propia en España, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa lanzaron el Programa de Crecimiento Empresarial de la que participa Stevia del Condado. Se trata de un programa de asesoramiento a las empresas de los sectores industriales en las áreas de digitalización, innovación, marketing, financiación, operaciones y recursos humanos.

