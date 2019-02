CreditoSí lanza una promoción para poder disfrutar de los distintos carnavales de Europa Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 11:33 h (CET) La festividad del carnaval está a la vuelta de la esquina y con ella también empezar a decidir dónde se va a celebrar, de que disfrazarse y sobre todo cuanto dinero será necesario para llevar a cabo una celebración memorable. Por este motivo, CreditoSí ha optado por ofrecer sus servicios para que los clientes puedan disfrutar de las distintas opciones que se ofrecen en toda Europa A poco menos de un mes de los carnavales es mucha la gente que ya ha empezado a planificar que se va a hacer en estas fechas. Sin embargo, son muchas las decisiones que se deben tomar para antes del 3 de marzo: cuál será la temática de la vestimenta, si se celebrará en la ciudad de residencia, si se optará por viajar, cuál es el presupuesto para todo ello, etc.

Celebrar esta festividad ‘en casa’ es una opción más que valida. Aun así se debe tener en cuenta que esta tradición puede variar mucho dependiendo del lugar en el que se realice. A nivel europeo se pueden encontrar multitud de opciones con las que descubrir distintos modos en los que pasar Carnaval.

De entre todas las ciudades, una de las que más destaca en este tipo de acontecimientos, según información de Trivago Argentina, es el carnaval de Patras (Patrino Karnavali). Es la mayor celebración de Grecia y de los más grandes de Europa, en lo que hace a este evento. Del 17 de enero hasta el Lunes de Ceniza, que este año cae el 11 de marzo, la ciudad se llena de desfiles, actividades, carrozas y disfraces. Un acto muy relevante de estas fechas es la quema del rey del Carnaval en el muelle de San Nicolás junto con un espectáculo de fuegos y luces.

Otro de las celebraciones de más reconocimiento es el famoso Carnaval de Venecia. La ciudad italiana es considerada una referente en cuanto a esta festividad. El acontecimiento en esta la ‘localidad sobre el agua’ destaca por ser una de las más impactantes del mundo. Es por su característica y elegante tradición del concurso de máscaras y la costumbre de vestirse con trajes de época que la ciudad italiana se ha ganado este renombre. Este año volverá a tener lugar del 24 de febrero al 5 de marzo.

Por otro lado, otro de los carnavales más conocidos es uno a nivel nacional. En España se puede encontrar el famoso Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. A diferencia de otras celebraciones el carnaval de las Palmas destaca por el protagonismo de la elección de la Reina del Carnaval y la Drag Queen con el look más transgresor. Esta última, es la gala que más famosa ha hecho a esta celebración y lo diferencia del resto de carnavales. Este 2019, las festividades tendrán lugar del 15 de febrero al 10 de marzo.

Por todo esto, CreditoSí ha lanzado una nueva promoción para ayudar a que el dinero no sea una razón para viajar y descubrir las distintas tradiciones europeas entorno al Carnaval.

Los microcréditos tendrán un 0% de interés para los nuevos clientes y aquellos que ya son usuarios disfrutarán de ofertas exclusivas.

Acerca de CreditoSí

Empresa online de mini créditos y líneas de crédito a corto y largo plazo. Tienen como misión resolver los problemas ocasionales de liquidez.

CréditoSí se fundamenta en la transparencia y la atención al cliente y, en consecuencia, están disponibles de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes.

Dispone de amplias formas de contacto con las que resolver dudas y reclamaciones:

Un chat en la misma página web, mediante el teléfono +34 930 185 200, mediante el correo electrónico info@creditosi.com, e incluso mediante sus redes sociales, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram y Google+.

