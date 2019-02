Repara tu deuda alerta del aumento de la infidelidad económica Comunicae

miércoles, 13 de febrero de 2019, 08:01 h (CET) Una encuesta ha revelado que el 5% de los hombres que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad, tienen cuentas bancarias secretas, las cuales ocultan a sus mujeres El dinero es un tema que incumbe a todos, éste no entiende de géneros, edades, ni estados civiles. Uno se acostumbra a sucumbir a él sin importar las contradicciones o circunstancias que haya en el camino.

"Los problemas financieros en la relación generan discusiones, pero en ocasiones el matrimonio tiene mucho más que esconder que simples enredos, son secretos que pueden convertirse en grandes deudas si no se descubren rápidamente".

Es completamente normal no comentarle a la pareja gastos menores, aquellas compras que no comprometen el matrimonio en ningún sentido, y que tampoco influirá en el fondo de ahorros común.

Si la economía no es un tema de conversación frecuentado en el día a día de una pareja, es posible que se encuentren situaciones adversas y se creen desacuerdos. Algo que le ocurre a miles de mujeres españolas es un tipo de infidelidad de la que se habla muy poco; la infidelidad financiera.

La infidelidad financiera consiste en no decirle a la pareja cuánto se gana para poder pagar menos gastos, algunas personas dicen que ganan menos para poder escaquearse de ciertos gastos. Este problema puede solucionarse con facilidad fomentando la comunicación financiera en la pareja.

Si hay sospechas de esta clase de infidelidad lo mejor es hablarlo de forma directa, comentar las consecuencias que pueden emerger de la infidelidad y pensar en varias soluciones.

Un aspecto a tener en cuenta de esta situación son las deudas; éstas empiezan a aumentar y se tornan difíciles de pagar, por suerte existe la ley de la segunda oportunidad, la cual se explicará más adelante junto con unos consejos para solucionar los problemas financieros en las relaciones.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, cuyo objetivo es ayudar a las personas a resolver las deudas y vencer las complicaciones que pueden tener las parejas en el sentido de las finanzas, ha desarrollado una lista de puntos realmente importantes que pueden ayudar a las mujeres a identificar ésta clase de infidelidad de una forma más sencilla y efectiva.

Aparecen cosas “de la nada”

De pronto hay un nuevo ordenador en la oficina del cónyuge, o la nevera llena de comida, pero la cantidad de dinero de la cuenta conjunta no ha disminuido.

“4.4 millones de hombres en los Estados Unidos tienen una cuenta bancaria o tarjeta de crédito secreta.” Investigación elaborada por CNBC.

Su salario varía

Algunos meses el marido comenta que ganó 1300€ y otras veces dice que 1400€. Esto puede crear una confusión, y es en definitiva una señal de alerta en cuanto a la infidelidad financiera se refiere.

Cuenta “fantasma”

Los gastos del cónyuge no se ven a simple vista en la cuenta bancaria, esto puede significar que tiene una cuenta secreta.

¿Cómo equilibrar las finanzas en el matrimonio?

Repara tu deuda ha recopilado varias categorías o formas de distribuir y organizarse el dinero en pareja para evitar conflictos a corto y a largo plazo. La experiencia les ha ayudado a perfeccionar el estudio y el trabajo de las personas en las finanzas.

Uno es el proveedor: Ya sea el hombre o la mujer son los encargados de ganar, distribuir y proveer dinero. En este caso es uno de los integrantes del matrimonio el que asume los gastos más importantes y tanto el hombre como la mujer están de acuerdo con esta decisión.

En mitades iguales: Se trata de que la pareja gaste la misma cantidad de dinero en las facturas; internet, el colegio de los niños, deudas e hipoteca.

Establecer quién paga qué: Hay un acuerdo hablado que explica y expone perfectamente qué paga uno y qué paga el otro. Por ejemplo, la mujer puede pagar todo lo relacionado con los gastos del coche y el hombre los gastos del hogar, del seguro y de los niños.

Por porcentajes: El que gana más tiene que pagar una cantidad mayor que será equitativa a la cantidad de dinero extra que gana.

En el caso de que las deudas se hayan apoderado de todos los alrededores, La Ley de Segunda Oportunidad permite que aquellos que se han endeudado y no puedan pagarlas tengan una segunda oportunidad y puedan empezar una nueva vida sin deudas.

Repara tu deuda siempre está a la disposición del público, cuenta con un equipo de abogados especialistas que se dedican a éste área desde hace muchos años, por lo que si existen problemas financieros, Repara tu Deuda es la mejor opción para solución.

