Gayà y Rodrigo, bajas por lesión en el Valencia para la visita al Celtic El lateral izquierdo presenta una sobrecarga en el muslo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de febrero de 2019, 08:51 h (CET) Los jugadores del Valencia José Luis Gayà y Rodrigo Moreno no serán de la partida este jueves en la visita del conjunto 'che' al Celtic (21 horas) con motivo de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, después de que los servicios médicos del club confirmasen sendas lesiones.



"Gayà presenta una sobrecarga en su muslo izquierdo que le hace no estar disponible para el partido de este jueves de la Europa League ante el Celtic de Glasgow", indicó el Valencia en un comunicado. En su lugar, el entrenador Marcelino ha decidido convocar al canterano Álex Centelles.



"Asimismo, el jugador Rodrigo Moreno presenta una contusión en el pie izquierdo que le hace ser baja también para este jueves. Pendientes de evolución en los próximos días", añadió el club. Tampoco estarán en la cita Santi Mina, Paulista ni Rocanglia por sanción.



