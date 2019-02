Mbappé pone contra las cuerdas al United Los franceses, sin Neymar y Cavani, desactivan el 'efecto Solskjaer' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de febrero de 2019, 08:50 h (CET) El Paris Saint-Germain logró una victoria muy importante para acercarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras derrotar al Manchester United (0-2) en el partido disputado este martes en Old Trafford, un duelo que se decidió en la segunda mitad y que deja a los ingleses muy cerca de la eliminación en la máxima competición europea.

El cuadro de Thomas Tuchel fue superior desde el comienzo aunque no encontró su premio hasta la segunda mitad, culpa también de David de Gea, que impidió un resultado más amplio para los parisinos. Eso sí, el español pecó de prudente en el 0-1 que abrió la cuenta y permitió que los 'red devils' se deshilacharan con el paso de los minutos.



El equipo de Ole Gunnar Solskjaer, que no conocía la derrota en los últimos 11 partidos -desde que el noruego sustituyese a Mourinho-, no estuvo al nivel ante un equipo con mucho más hambre. El PSG, harto de que sus proyectos de petrodólares queden en el limbo, se mostró más decidido a conseguir -de una vez por todas- un billete plácido en Liga de Campeones.



La actitud fue indudable pese a las bajas de Neymar y Cavani, las cuales hizo olvidar Mbappé junto a su descaro, su potencia y su olfato goleador. El campeón del mundo fue quien sentenció el envite, pero antes hubo que bregar en cada pelota, sobre todo si estaba Di María de por medio, quien fue pitado constantemente por su breve pasado como 'red devil'.



Pogba avisó el primero con un tiro sin maldad que apenas hizo inquietar al veterano Buffon. Replicó Mbappé en una internada que propició Draxler y Dani Alves, justo antes del descanso, lo intentó con una falta potente que no cogió los tres palos. Toda la batalla se libró en la segunda mitad, cuando el United renunció a sus credenciales.



El 0-1 apenas tardó en llegar siete minutos. Un córner desde el costado derecho llegó sin oposición -De Gea no salió a interceptar el cuero- y Kimpembe pudo rematar a placer sin la marca de un defensa local. El gol sentó como un jarro de agua fría a los ingleses, que pasaron sus peores momentos a partir del tanto.



Antes de que llegara el segundo, Rashford probó suerte con una volea un tanto ortodoxa y Di María volvió a dar que hablar una jugada después. El argentino ganó en velocidad a su marca, centró con precisión y Mbappé sólo tuvo que poner el interior de su pie izquierdo para marcar a De Gea.



En la jugada posterior, Mbappé perdonó el tercero ante una buena salida del portero español, que adivinó las intenciones y frustró lo que hubiese sido un resultado casi sin remiendo para los ingleses. Ni Alexis, ni Lukaku pudieron cambiar el signo de la eliminatoria y menos cuando Pogba se autoexpulsó por una dura entrada que le hará perderse la vuelta. El pase se resolverá en la capital francesa el 6 de marzo.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MANCHESTER UNITED, 0 - PSG, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Shaw, Bailly, Lindelof, Young; Pogba, Herrera, Matic; Lingard (Alexis Sánchez, min.45), Martial (Mata, min.46) y Rashford (Lukaku, min.84).



PARIS SAINT-GERMAIN: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe; Alves, Marquinhos, Bernat, Verratti (Paredes, min.75); Draxler, Di María (Dagba, min.81) y Mbappé.



--GOLES:

0 - 1, min.53, Kimpembe.

0 - 2, min.61, Mbappé.

--ÁRBITRO: Danielle Orsato (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Kimpembe (min.11), Draxler (min.19), Bernat (min.34) y Dani Alves (min.62) en el PSG; y a Young (min.30), Lindelof (min.50), Ander Herrera (min.87) y Shaw (min.92) en el Manchester United. También expulsó a Pogba por doble amonestación (min.26 y 89).



--ESTADIO: Old Trafford.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gayà y Rodrigo, bajas por lesión en el Valencia para la visita al Celtic El lateral izquierdo presenta una sobrecarga en el muslo Zaniolo impera sobre un Oporto que sale vivo Adrián permite a los portugueses arreglar un mal resultado La Juventus ficha al centrocampista galés Aaron Ramsey hasta junio de 2023 Ramsey, de 28 años e internacional por su país, dejará de este modo el fútbol británico El Alavés finaliza ante el Levante su mala racha y vuelve a Europa El conjunto vitoriano recuperó su fortaleza en casa para volver a saborear tres puntos El Sevilla hace un imposible, el Valencia se frena y el Leganés se anima La derrota bética en Butarque no fue aprovechada en Mestalla, ni tampoco por el Eibar