El Barça Lassa arrolla al 'Fuenla' y Unicaja se abona a la épica

El Barça Lassa no tuvo piedad (106-76) este sábado de un Montakit Fuenlabrada que horas antes anunciaba la dimisión de su técnico Néstor García, recuperando la senda de la victoria en la jornada 20 de la Liga Endesa, la cual dejó las derrotas de Iberostar Tenerife y Valencia Basket, y otra victoria épica de Unicaja de Málaga.



El cuadro culé, que venía de perder en La Laguna el pasado fin de semana, pasó por encima de los madrileños en una actuación coral de los de Pesic. Kevin Seraphin (20 puntos, 7 rebotes y 30 de valoración) demostró su gran momento de forma, bien acompañado con hasta otros seis azulgranas en dobles dígitos de cara al aro rival.



La victoria número 100 de Pesic en ACB quedó sentenciada al descanso, con un más 23 para los del Palau (59-36). Después de que el 'Che' García abandonara el Fuenlabrada por la mañana por la "trayectoria del equipo", el equipo del sur de Madrid apenas compareció ante un Barça que afianza su liderato y llegará con un buen festín a la Copa del Rey.



Además, después de ganar en la prórroga y sobre la bocina al Real Madrid el pasado domingo, el Unicaja volvió a repetir guion épico para derrotar (99-97) a un gran BAXI Manresa. El cuadro manresano aguantó hasta el final y parecía tener al menos la prórroga asegurada con un triple de Toolson (30 puntos). Sin embargo, la canasta ganadora de Wiltjer dejó otro gran broche en el Martín Carpena.



Antes de afrontar la Copa del Rey de Madrid, que se disputa del 14 al 17 de febrero, los de Luis Casimiro tuvieron de nuevo la sólida actuación de Jaime Fernández (14 puntos y 17 de valoración) y Shermadini (19 y 27). El Unicaja se pone cuarto, con su decimotercera victoria, en un sábado en el que perdieron Iberostar Tenerife (12) y Valencia Basket (12).



El cuadro canario se vio sorprendido por el San Pablo Burgos y un Dominique Sutton que sigue dando la razón a su fichaje, con 20 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración. Álex López acompañó también a Sutton en una gran victoria de los burgaleses, la octava, ante un Iberostar Tenerife que no supo hacer buena su victoria ante el líder en la jornada anterior.



Además, el Valencia alimentó ciertas dudas con su segunda derrota seguida, esta vez en La Fonteta ante un Monbus Obradoiro que logró la primera victoria de su historia en la casa 'taronja'. Un 19-30 en el último cuarto dio la novena victoria de la temporada a los gallegos, que contaron con el gran partido de Vasileiadis (21 puntos y 27 valoración) y Brodziansky (22 y 22).

