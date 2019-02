El Madrid toma el Metropolitano (1-3)

Los merengues dieron el puñetazo en la mesa para definitivamente superar el bache que trajo Solari al conjunto blanco. Jornada tras jornada el Real Madrid aumenta su fiabilidad y esta semana ha demostrado tanto en el Camp Nou como en el Metropolitano haber olvidado definitivamente la marcha de Cristiano Ronaldo.



Simeone optó por Thomas y Lemar de inicio en lugar de Rodrigo -con algunas molestias - y Vitolo. No respondieron a la confianza que les otorgó el técnico argentino. El fichaje estrella del Atlético causó un córner en un mal despeje que a la postre terminaría con el primer gol del encuentro. La gran dejada de Sergio Ramos precedió a la chilena de Casemiro que abrió el marcador. La intensidad y entrega del Atlético forzó el error de Vinicius que dio lugar a la asistencia de Correa a Griezmann, y así establecer momentáneamente las tablas. Pero evidentemente, el esfuerzo no neutralizó el gran acierto del conjunto blanco. Vinicius se resarció de su fallo buscando un discutido penalti por el error de Giménez. Sergio Ramos al filo del descanso transformo la pena máxima.



No bajaron los brazos los del Cholo tampoco en el segundo tiempo. Pero con muchísimo más corazón que cabeza. Los destellos de Griezmann, Correa y Morata no sirven para ganar un derbi, como tampoco resultarán suficientes en una eliminatoria de octavos contra el Juventus. Saúl pasó desapercibido en la faceta ofensiva, tampoco Godín remató ningún córner que hiciera soñar con la remontada. A Thomas sólo le quedó buscar la expulsión, y lo consiguió.



Con los rojiblancos anulados, Solari dio entrada a Bale, enterrador de los colchoneros en el minuto 73. El Madrid finalizó jugando a placer con Modric como maestro de ceremonias, exhibiendo su superioridad la tarde de hoy y a estas alturas del campeonato. Realizó una exhibición colectiva a la que se unieron Lucas, Kroos, y se ausentó Benzema.



A día de hoy al Atlético sólo le queda recuperar sensaciones contra el Rayo Vallecano, además de ganar. La recuperación de Costa y progresión de Morata serán claves una vez que ya ha sido superados por el eterno rival, y cosechado dos derrotas seguidas.







Ficha técnica:



1-Atlético de Madrid: Oblak (1); Arias (1), Giménez (0), Godín (1), Lucas (1); Correa (2), Saúl (1), Thomas (0), Lemar (0); Griezmann (2) y Morata (2).

3-Real Madrid: Courtois (2); Carvajal (2), Sergio Ramos (3), Varane (2), Reguilón (2); Kroos (2), Casemiro (3), Modric (2); Lucas Vázquez (2), Vinicius (2), y Benzema (1).

Goles: 0-1 Casemiro (min.15), 1-1 Griezmann (min.24), 1-2 Sergio Ramos (min.43), y 1-3 Bale (min.73).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Vitolo (1) por Lemar (min.58), Rodrigo (1) por Correa (min.64) y Kalinic (1) por Morata (min.70). En el Real Madrid: Bale (3) por Vinicius (min.56), Ceballos (1) por Kroos (min.83), y Mariano (s.c) por Benzema (min.87).

Árbitro: Estrada Fernández (Comité navarro) (1). Amonestó con amarilla a Lucas Vázquez (min.21), Griezmann (min.23), Giménez (min.41), Lucas (min.57), Reguilón (min.63), Benzema (min.65), Morata (min.68), y Saúl (min.71). Expulsó por doble amarilla a Thomas (min.79).

Incidencias: 68.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. vigésimo tercera jornada de la Liga. Se guardó un minuto de silencio por la muerte del exjugador rojiblanco, Isacio Calleja.