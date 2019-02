Marc Gasol de despide de los Grizzlies: "No estoy triste porque se acabe, estoy feliz porque ocurrió" Se marcha al Toronto Raptors Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 9 de febrero de 2019, 09:01 h (CET) El pívot español Marc Gasol, nuevo jugador de los Toronto Raptors, negó este viernes sentirse "triste porque se acabe" su experiencia en la NBA con los Memphis Grizzlies, tras haber estado en su plantilla más de una década, sino "feliz porque ocurrió".



"No estoy triste porque se acabe, estoy feliz porque ocurrió", tuiteó Gasol horas después de que el propietario de la franquicia, Robert Pera, le agradeciera su "sangre, sudor y dedicación a los Grizzlies y a Memphis" durante las últimas 11 temporadas.



Además, el mismo Pera anunció que la camiseta del pívot catalán con el número 33 colgará en lo más alto del FedExForum junto con la de otros dos exjugadores ilustres de la franquicia de Memphis, el ala-pívot Zach Randolph y el escolta Tony Allen.



"El impacto que Gasol ha tenido en este equipo y en la ciudad seguirá vivo y esperamos darle la bienvenida de regreso a casa algún día en Memphis", afirmó el propietario de los Grizzlies en su comunicado de prensa.

