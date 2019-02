Un punto que sabe mejor al Valladolid que al Villarreal Javi Calleja no pudo dar con la tecla Redacción Siglo XXI

sábado, 9 de febrero de 2019, 08:58 h (CET)

El Real Valladolid y el Villarreal abrieron este viernes la jornada 23 en la Liga Santander con un empate sin goles que deja mejor sabor de boca a los pucelanos que al cuadro castellonense, que continuará una jornada más sumido en los puestos de descenso a Segunda División.



El equipo de Javi Calleja, que afrontó su segundo partido en el banquillo tras su regreso al 'Submarino amarillo', no pudo dar con la tecla en un partido espeso donde hubo ocasiones para ambos y el empate resulta equitativo para los dos conjuntos.



Hervías tuvo la primera para el Valladolid después de que Iborra despejase en propia puerta en el ecuador de la primera mitad y Pedraza replicó para los visitantes con un disparo al lateral de la red en franca posición. La jugada fue exquisita entre Gerard Moreno y Pablo Fornals.



Los de Sergio González, por su parte, intentaron colgar más balones en la segunda mitad para mejorar su bagaje ofensivo, pero no lograron batir la portería de Sergio Asenjo. Los locales pidieron penalti sobre Sergi Guardiola en el minuto 90 y antes de la hora de partido, el Villarreal protestó una mano de Nacho Fernández que finalmente fue con el hombro.



El empate deja al Valladolid en la decimocuarta posición con 26 puntos, pero con sólo tres de renta sobre el descenso, mientras que el cuadro de Vila-real totaliza 20 y acumula diez jornadas en Primera División sin conocer la victoria. La última fue en noviembre de 2018.

