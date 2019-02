El latín está más vivo que nunca

El auditorio del Espacio Fundación Telefónica, en Madrid ha sido el escenario elegido para la presentación del libro “Latín Lovers” de Editorial Espasa, cuyo autor es Emilio del Río (@emilio_delrio), conocido como el latinista tuitero, lo que da idea de que clásico y moderno, al contrario de lo que podría parecer en un principio, no tienen por qué ser excluyentes, sino que se pueden complementar a la perfección.

Emilio es profesor titular de Filología Latina de la Universidad de La Rioja, Doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense y colaborador del programa de radio “No es un día cualquiera”, NEUDC, con la sección "Verba Volant" dedicada al latín y a la cultura clásica, siempre desde la premisa de aprender desde la diversión.

Como no podía ser de otra manera, la sección de Emilio, (los domingos a las 11 de la mañana), comienza con una simpática canción, cuya letra es una inconexa lista de locuciones latinas cantada a ritmo de tango titulada Vademecum Tango, cuyo autor es Franco Nebbia.

Para que las palabras no se las lleve el viento (Verba Volant) y con intención de reivindicar que el latín continúa estando vigente entre nosotros, aunque muchos de nosotros no seamos conscientes de ello, Emilio ha optado por dejarlas por escrito (Scripta Manent) en este libro, que cuenta con una provocadora portada, con el rosto customizado de “David” de Miguel Ángel, compuesto por más de una cincuentena de capítulos, con múltiples referencias a la música, el cine, el deporte, la economía o la gastronomía y que en palabras de su autor, pueden ser leídos de forma aleatoria, ya que entre ellos no hay un nexo.

“Latín Lovers”, se encuentra en las librerías desde el pasado 29 de enero y nace con vocación divulgadora, dado que paradójicamente en un entorno cada vez más tecnológico en el que nos movemos, es más necesario apoyarnos en los clásicos para entender mejor el mundo en que vivimos y también para comunicarnos mejor y con el fin último de divertirnos durante el proceso de lectura, sin necesidad de tener amplios conocimientos del latín, ni de la cultura clásica. En la presentación, que ha sido interpretada a Lengua de Signos, el autor ha estado arropado por:

- Pepa Fernández, directora y presentadora de uno de los programas radiofónicos más longevos, “No es un día cualquiera”, NEUDC, que emite la cadena pública de RNE 1, cada fin de semana, y del que esta temporada celebran su vigésimo aniversario, para satisfacción de sus fieles escuchantes. Además, Pepa ha tenido el honor hacer el prólogo del libro. - José Antonio Marina, filósofo, pedagogo, catedrático de instituto y tertuliano en dicho programa.

- Mago More, también colaborador con su secciónlas "Morerías", en la que habla de actualidad tecnológica e innovación, con el aderezo de su personal humor.

Entre los capítulos, Emilio homenajea a dos colaboradores del programa radiofónico NEUDC, que nos dejaron el pasado año, como son el humorista gráfico Antonio Fraguas, “Forges”, con el capítulo “La fragua de Forges” y el periodista José María Iñigo, con un capítulo dedicado a su bigote.

El numeroso público, entre el que se encontraba el Exmo. Sr ministro de Cultura y Deporte José Guirao, ha podido disfrutar de una presentación muy amena, en la que se han desgranado alguno de los contenidos del libro.

Comenzaba Pepa desvelando que el ideólogo de incorporar una sección dedicada al latín en el programa NEUDC, fue Antonio Fraguas “Forges” y que ella en el primero que pensó para conducirla fue en Emilio del Rio, porque un buen profesor hace primero que te enamores de él y luego de su asignatura, y de esto han transcurrido ya seis años. Comentaba también que cuando ella estudiaba latín y griego en el instituto, ya se las denominaba “Lenguas muertas”, pero ahora a estas lenguas “las están matando” las instituciones educativas.

Por su parte José Antonio Marina, incidía en la importancia de estudiar latín y descubrir el genoma cultural, como bases para entender en que consiste el concepto de ciudadano, la democracia representativa o el derecho de gentes, entre otras cosas, citando a Ortega y Gasset con la frase “El hombre es un animal etimológico”.

La parte más lúdica, ha corrido a cargo de Mago More y del propio autor, con “La magia de las palabras”.

Ante la pregunta de ¿Qué nos han dado los romanos?, proyectaron algunas escenas de la película “La vida de Brian” de los Monty Python, para después relacionar ciertas palabras gracias a su etimología, por ejemplo: - La vía láctea y una lechuga.

- Los jugadores de fútbol galácticos con “ser la leche”. - ¿Por qué en la celebración del Campeonato de Europa 2008, Pepe Reina cantaba “Champiñones, champiñones…”? - El jamón y las gambas. - El significado de una palabra de rabiosa actualidad como es Brexit. - La palabra trabajo y su relación con la canción “Es una lata”, que cantaba Luis Aguilé. Para finalizar, y antes del comienzo de las firmas por parte de Emilio, ha comentado el significado de la palabra rubricar y como se define una persona positiva se ha despedido con CARPE DIEM. Si te parece interesante y te apetece, puedes visualizar la presentación de “latín Lovers”, en este enlace, por gentileza de la Fundación Telefónica, y por supuesto comprarte el libro de Emilio del Rio.