Cuatro diseñadores Adlib Moda Ibiza han presentado sus colecciones en MOMAD Virgina Vald, Vintage Ibiza, Monika Maxim Ibiza y Tony Bonet han desfilado en la pasarela con sus diseños de prêt-à-porter Redacción Siglo XXI

sábado, 9 de febrero de 2019, 08:40 h (CET) La moda ibicenca bañó Madrid en un desfile de algunos de los diseñadores más conocidos de la isla blanca. La feria MOMAD acogió el desfile de Virgina Vald, Vintage Ibiza, Monika Maxim Ibiza y Tony Bonet, que presentaron sus propuestas prêt-à-porter en la pasarela de IFEMA.

La vicepresidenta segunda y consellera del Departamento de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales del Consell Insular d’Eivissa, Marta Díaz, asistió a la pasarela con un look del diseñador Tony Bonet.

La diseñadora Virginia Vald fue la encargada de abrir el desfile con su última colección, en la que las asimetrías, transparencias y contrastes de color fueron los grandes protagonistas. Piezas artesanales, confeccionadas con tejidos de encajes y tules adornadas con bordados que evocan la emoción de la libertad, la armonía y la colorida vibración de la isla de Ibiza.

Por su parte, Vintage Ibiza apostó por prendas románticas, de tejidos vaporosos, adornados con encajes y bordados que trasladaron a los asistentes a la isla. Además, la marca ibicenca introdujo un guiño al diseño masculino y realzó sus diseños con joyas Majoral, piezas artesanales y sostenibles, creadas en Formentera, con los sombreros artesanos y tocados de estilo mediterráneo de la firma S72 Hat y con los sofisticados senallons de Dolors Miró Senallons, que combinan tradición y tendencia.

La firma Monika Maxim Ibiza, que confecciona todas sus piezas en algodón orgánico, debutó en la pasarela MOMAD Metrópolis Madrid. En su taller de Ibiza, Monika lleva más de veinte años confeccionando piezas a medida con un trabajo minucioso y detallista que consigue acercar la tradición ibicenca a un público actual. La marca ibicenca presentó una colección de prendas llenas de puntillas, asimetrías y transparencias que evocan la libertad de los tiempos dorados de Adlib Moda Ibiza. Los looks brillaron aún más gracias a los pendientes de la firma de joyería Fina Bou y los tocados y los sombreros artesanos de estilo mediterráneo de S72 Hat.

Tony Bonet cerró la pasarela Adlib Moda Ibiza con una maravillosa colección para una mujer fuerte, sin ataduras, y con identidad propia, donde los volúmenes y las siluetas marcaron todos los looks. El reconocido diseñador sorprendió una vez más al público con prendas únicas, confeccionadas a mano que suponen días, incluso semanas, de trabajo.



Las firmas de calzado Espardenyes Torres y Ana Marttin Shoes fueron las encargadas de completar los looks Adlib Moda Ibiza que no dejaron indiferente a nadie.

La inauguración del Salón Internacional de Moda de Madrid, MOMAD La vicepresidenta segunda y consellera del Departamento de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales del Consell Insular d’Eivissa, Marta Díaz Pascual, formó parte ayer de la comitiva de inauguración del Salón Internacional de Moda, MOMAD 2019, que se celebra en el recinto ferial de Madrid desde ayer viernes hasta el mañana 10 de febrero.



