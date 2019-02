Las alcaldesas de Madrid y Barcelona se reúnen con el Papa por la crisis de los refugiados en Europa El Papa ha hablado de la conveniencia de “humanizar la política” Redacción Siglo XXI

sábado, 9 de febrero de 2019, 08:37 h (CET) La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto con su homóloga de Barcelona, Ada Colau, y Óscar Camps, fundador y director de la oenegé Proactiva Open Arms, han mantenido esta tarde un encuentro privado con el papa Francisco en la residencia de éste, para hablar de la situación de los migrantes y los refugiados. Las alcaldesas y Camps se encuentran en Roma para participar mañana en una reunión con otros alcaldes italianos y miembros de oenegés con el objetivo de abordar la crisis de los refugiados en el Mediterráneo.

“Ha sido muy estimulante porque hemos compartido la alegría que significa que una ciudad, como dice el Papa, se abre, protege y estimula la acogida. Le he contado cómo en Madrid hay barrios que reaccionan positivamente para colaborar con emigrantes y refugiados. Son mensajes extraordinariamente positivos. Eso es el hermanamiento de la humanidad”, ha declarado Carmena al término de la entrevista.

La alcaldesa madrileña relató al Papa cómo Madrid tiene una “política clarísima” centrada en la emergencia social y que parte del principio de que nadie duerma en la calle. En su opinión, las ciudades tienen suficientes recursos para hacer que nadie quede a la intemperie. “Y si nadie duerme en la calle, un inmigrante tampoco. Cuando tengamos más recursos los utilizaremos”, agregó.

Según Carmena, el Papa habló en la reunión de la conveniencia de “humanizar la política”. “No se puede vivir la depreciación, la desconsideración que la propia política se está haciendo a sí misma. Hay que recordar que la política es humanista. Estoy de acuerdo, y le he sugerido a Francisco que se puede convocar a políticos de todas las ideologías para hacer de la política algo esencial para mejorar la situación de todos los seres humanos”.

Por su parte, Colau señaló que: "Hay que defender un proyecto europeo y democrático. El discurso del miedo, de demonizar a las personas que huyen del horror que hay en Libia nos lleva solo a generar más dolor y más horror. Y eso en Europa ya lo conocemos. Y eso lo hemos hablado con el Papa, que está muy preocupado con la ultraderecha que crece, con los discursos del odio...".

