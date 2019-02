Avanza Fibra invierte 12 millones de euros para comercializar redes de fibra óptica en la Región de Murcia Comunicae

viernes, 8 de febrero de 2019, 13:55 h (CET) El Grupo Avanza abrirá diecisiete tiendas en 2019, contando ya en este mes con Lorca, Beniaján y El Palmar. Para finales de 2020 Avanza Fibra dispondrá con 25 redes y más de 250000 Unidades Inmobiliarias, lo que le convierte en el primer operador de Murcia Avanza Fibra, operador de Internet Fibra Óptica FTTH del Grupo Avanza Solutions, invertirá este año más de 12 millones de euros para poner en marcha las diecisiete redes de la Región de Murcia que tiene previsto comercializar. El despliegue de cada red supone no solo la construcción de la misma (con más de 100000 Unidades Inmobiliarias), sino también la apertura de tiendas en cada punto de venta. “En Avanza apostamos por la cercanía, por el trato directo con el cliente. No entendemos una red de Fibra Óptica sin una oficina que atienda a nuestros usuarios. Es la única manera de fidelizar y de generar confianza a quienes vamos a mostrar nuestro producto”, según declaraciones de David De Gea, CEO del Grupo Avanza.

Además de la red de Fibra Óptica de San Javier (que supera ya los 1200 clientes desde que se iniciara su comercialización el pasado septiembre), este mes de febrero estarán disponibles las de Lorca, Beniaján, Torreagüera, Los Garres y El Palmar. “El 14 de febrero abrimos la tienda de Lorca, el 20 la de Beniaján y el 27 El Palmar. Y ya contamos con las ubicaciones de Molina, Totana, Puente Tocinos y Moratalla para inaugurar entre marzo y abril. El mercado de las telecomunicaciones viene empujando muy fuerte en Murcia y nosotros, que queremos ser el operador regional de referencia para los murcianos, hemos tenido que apostar muy fuerte para poder agrupar toda nuestra red en el menor tiempo posible”, añade De Gea. Para la apertura en febrero de las nuevas oficinas, en estas dos últimas semanas se han contratado a siete nuevas comerciales, además de varios técnicos para la realización de las altas de los servicios así como el mantenimiento de la red.

El ambicioso proyecto de Avanza Fibra incluye un total de 25 redes de Fibra Óptica (con sus tiendas correspondientes) en la Región de Murcia. Esto supone más de 250000 UUII que serán atendidas por un equipo comercial de más de medio centenar de profesionales en la Atención al Cliente. “Estamos trabajando a conciencia no solo para ser el número uno en la Región de Murcia, sino también para contar con el mejor equipo humano que una empresa de nuestra categoría pueda tener”, añade De Gea.

Avanza Solutions, empresa de ingeniería aplicada al ámbito de la industria y las telecomunicaciones, cuenta con la tecnología más vanguardista y con el desarrollo técnico de los mejores profesionales en investigación y diseño de redes de fibra óptica. Avanza Fibra es la marca comercializadora del Grupo Avanza, que opera en la Región de Murcia y en las provincias de Alicante y Valencia.

