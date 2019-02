Un convenio entre APDPE y Sosdesaparecidos permitirá que detectives privados busquen a desaparecidos Comunicae

viernes, 8 de febrero de 2019, 13:36 h (CET) Estos profesionales podrán actuar en ámbitos donde no se ha producido una desaparición con signos de delincuencia Este acuerdo hace posible que los detectives privados pasen a ser una opción más a la hora de buscar a personas que hayan desaparecido. Jaime Amills, presidente de la Asociación de Familiares Afectados declaró que esta medida sirve para "poner punto final al dolor de las familias y saber la verdad".

Profesionales como los detectives privados en Sevilla son más que necesarios para poder resolver algunos casos de desapariciones. Sobre todo, en esos casos donde no se ha producido una actividad criminal, siendo éstos el 99% de ellos. España siempre ha sido pionera en poner en relación a investigadores privados, familias y cuerpos de seguridad, pudiendo convertirse en un referente internacional en materia de resolución de estos casos.

Tanto la Asociación Profesional de Detectives Privados de España como la Asociación Sosdesaparecidos pudieron mostrar en la celebración de la I Jornada divulgativa que organizaron las distintas posibilidades que ofrece este trabajo para ayudar a las familias que desconocen el paradero de alguno sus allegados. De esta forma, la colaboración podría esclarecer algunos hechos y agilizar la resolución delas investigaciones de algunos cuerpos policiales.

En aquellos casos donde la policía ya no puede hacer más pero la familia quiere seguir buscando, los investigadores privados en Sevilla pueden seguir buscando nuevas pistas o datos. El objetivo de esta alianza es usar esta herramienta para poder hacer una resolución de este enigma con mayor claridad y precisión. El sistema consiste en que una vez que se comunique dicha desaparición, los familiares se pongan en contacto con la APDPE y se le asignará aquel profesional que se encuentre en lista en dicho momento.

En todo momento se trata de un trabajo complementario al de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, ya que éstos últimos no pueden realizar localizaciones de personas cuando no se haya producido un presunto hecho delictivo. Cuando hay indicios de que se ha producido un acto delictivo, la investigación pasará a manos de la autoridad policial.

Profesionales que ejercen de detectives privados en Sevilla como Zurita Detectives aseguran que las primeras horas son muy importantes. En el caso de que no haya desaparición forzosa, la actuación policial no es tan inmediata, en este ámbito el servicio privado podría ser una pieza clave para ayudar a la resolución.

