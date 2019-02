Pasiona alcanza los 8 millones de € de facturación en 2018 y abre su segunda oficina en el 22@ de Barcelona Comunicae

viernes, 8 de febrero de 2019, 12:36 h (CET) La consultora Pasiona sigue marcando hitos. Tras cerrar el año 2018 con un volumen de negocio de 8 millones de euros, abre ahora su segunda oficina en el distrito empresarial del 22@ de Barcelona, referente internacional en I+D. El nuevo espacio ha supuesto una inversión de 150.000€ y ha sido concebido como hub para investigación y formación de talento en el que domótica, Inteligencia Artificial y asistentes personales tienen un papel destacado Pasiona convive en el 22@ con gigantes internacionales como Amazon, Oracle o Facebook, que han apostado por el Distrito de la Innovación para el desembarco de sus centros tecnológicos más punteros. Barcelona ocupa ya la cuarta posición mundial en el ranking de ciudades más preparadas para el futuro tecnológico, según PWC.

Un ritmo de crecimiento sostenido de entre el 10 y el 20% anual tanto en facturación como en personal han llevado a Pasiona a necesitar una segunda sede en el 22@. “Las oficinas actuales, nuestro buque insignia, se han quedado pequeñas para un equipo que no para de crecer” y que ya supera los 160 empleados, apunta David Teixidó, director general. La consultora ve con optimismo su futuro más próximo. Prevé cerrar este 2019 con un volumen de negocio de nueve millones y medio de euros y un equipo que cada vez se acercará más a los 200 empleados.

Domótica, Inteligencia Artificial y cargadores para patinetes eléctricos

“El 2019 será un año clave para Pasiona en inversión en innovación y formación de talento. La tecnología avanza a un ritmo de vértigo y adaptarse al nuevo escenario requiere un especial esfuerzo y atención”, asegura David Teixidó. La nueva oficina contará con la infraestructura, el equipo y los recursos necesarios para hacer frente a los proyectos más punteros y tecnológicamente más exigentes, avanza el CEO de Pasiona.

El espacio de la consultora en el 22@ es un inmueble de más de 500 metros cuadrados con capacidad para 60 empleados. Será un “hub de Innovación desde el que impulsaremos la formación de talento, la investigación en tendencias IT y la implementación de las tecnologías más punteras”, concluye Teixidó.

En consonancia con la filosofía Pasiona, es un espacio moderno y diáfano, en el que la domótica, la Inteligencia Artificial y el aprovechamiento de los asistentes personales integrados tienen un papel muy destacado. Zonas de recreo con ping pong, futbolín y césped, aparcamiento para bicis y cargador para patinetes completan los servicios de las nuevas oficinas de Pasiona en el distrito empresarial del 22@ barcelonés.

Sobre Pasiona

Pasiona es una consultora de negocio especializada en tecnologías Microsoft, movilidad, usabilidad y accesibilidad. Con oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Londres y México, ofrece una consultoría totalmente orientada a mejorar la operativa y los procedimientos de la empresa mediante soluciones tecnológicas personalizadas. La formación continua, la especialización y la rápida adaptación a un sector cambiante como el IT, son algunas de las claves del éxito de la consultora, según apunta su director general. “Ayudamos a las empresas a crecer en un mercado en el que la digitalización es un requisito urgente e ineludible”, indica Teixidó. “Les ofrecemos soluciones a medida aplicando las tecnologías más punteras, como la inteligencia artificial o el Business Intelligence, para dar respuesta a sus necesidades inmediatas” con la máxima garantía en seguridad, concluye.

