El Centro Vida Nueva presenta nuevos blogs de testimonios y noticias Comunicae

viernes, 8 de febrero de 2019, 11:03 h (CET) El Centro Vida Nueva lanza tres blogs para dar a conocer su labor de reinserción y acogida justo cuando cumplen 30 años de vida El objetivo de los blogs, que han sido inaugurados este pasado mes de enero, es compartir noticias, experiencias y testimonios de personas que han vivido o viven actualmente en el centro. De este modo las personas que no conocen los centros de rehabilitación tienen una 'ventana abierta' excepcional donde conocer de una manera cercana, real y sorprendente el día a día de la labor que se desarrolla en este lugar ubicado en la localidad navarra de Ciriza.

El primero de los blogs, https://centrovidanueva.home.blog/, comparte noticias, eventos y actividades que se desarrollan en torno al centro. Allí se puede encontrar información sobre la construcción de nuevos edificios, la posibilidad de apoyar la labor a través del mecenazgo, o la reciente celebración del 30 aniversario del centro, que contó con la asistencia de numerosas autoridades nacionales e internacionales.

El segundo, https://centrovidanuevanavarra.blogspot.com/, es probablemente el más especial. En él se pueden encontrar testimonios de hombres y mujeres que en primera persona narran su paso por el centro, cómo era la realidad con la que se acercaron a Vida Nueva, y cómo sus vidas han sido transformadas por completo.

Por último https://vidanuevanavarra.wixsite.com/centro, es un espacio creado por los propios responsables del centro no sólo para 'ponerles cara', sino para conocerlos de una manera más cercana. Aquí van a compartir las experiencias del día a día y también su forma de pensar y de vivir. Este espacio quiere ayudar a las personas a comprender mejor el ambiente que rodea e impregna Vida Nueva.

Vida Nueva es un centro de acogida y reinserción social inaugurado en 1984 que se ocupa de ayudar a que personas con vulnerabilidad social logren una inserción completa en la sociedad. Cuenta con 155 plazas residenciales y 5 programas de intervención: acogida, acogida familiar, trastorno de adicciones, trastorno mental y trastorno dual.

El centro ofrece un espacio de acogida abierto 24 horas donde proveer una estructura de hogar que aporte afecto incondicional en el que resulta fácil realizar la intervención social necesaria.

El año pasado se atendieron a 106 personas, con un índice de permanencia del 76%. La edad media de atención es de 31 años, y se ha recibido el mismo número de hombres que de mujeres.

