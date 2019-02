Nace la I edición de los Premios Best Hotel Awards

Organizado por la Fundación Gala, que preside María Cansino y responsable de eventos como los Premios Latino, los Luxury Awards, etc, nace este año los Premios Best Hotel Awards. Un evento que pretende poner en valor la calidad y servicios, dando una especial importancia a las prácticas de Responsabilidad Social que desarrollan las marcas de hostelería y turismo de toda España en diferentes índoles y categorías.

La gala se ha fijado para el día 23 de mayo, en el Teatro Fernando de Rojas( Círculo de Bellas Artes de Madrid) con Paloma Lago como presentadora. Se está realizando una preselección de las mejores marcas de hostelería y turismo que por diferentes motivos pueden ser premiados promoviendo de este modo la calidad, las buenas conductas y el servicio enfocado al cliente sin olvidar, la importancia de la gestión medioambiental y los valores sociales así como el enfoque en los recursos humanos.

Los Premios Best Hotel Awards , pretenden premiar las mejores marcas, servicios, calidad y establecimientos a nivel nacional e internacional. Se entregarán más de una treintena de premios con categorías como Mejor Proyecto de Turismo Responsable, Mejor Proyecto de Difusión Turística, Mejor Asociación/Confederación Hotelera, Mejor Agencia de Viajes, Mejor Hotel Nacional, Mejor Establecimiento Hotelero en la Nieve, Mejor Acción de Marketing con Celebrities, Mejor Establecimiento Hotelero Familiar, Mejor Hotel Rural, Mejor Hotel de Lujo, Premio al Hotel Especial LGBT ( Hotel especial colectivo gay), Mejor Hotel de adelgazamiento y salud, Mejor Aerolínea Hotelera, etc. Asimismo los Best Hotel Awards premiarán categorías a las entidades del sector de la hostelería como Mejor Servicio de Spa, Mejor Decoración Hotelera, Best Children Space Hotel (Mejor espacio Infantil), etc.

Un jurado de personalidades del sector determinarán los ganadores entre los candidatos que se presenten a esta primera medición. En esto también influirá la imagen de marca del establecimento y las opiniones de sus clientes.