Unai Rementeria, Diputado General de Bizkaia: 'Espero que la torre Bizkaia sea el Guggenheim del emprendimiento. El icono mundial de nuestra reinvención económica' Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 15:55 h (CET) "Un ecosistema que conecte empresas, personas emprendedoras e inversores, que conecte con otros ecosistemas y se convierta, posiblemente, en el mejor y más conectado del sur de Europa". Así ha resumido Unai Rementeria, Diputado General de Bizkaia, la estrategia de emprendimiento diseñada por la Diputación Foral de Bizkaia, un proyecto bautizado como Biscay Startup Bay, que cristalizará en el Centro Internacional de Emprendimiento y hoy ha vivido su puesta de largo en Madrid Localizado en Bilbao, este proyecto está centrado en tres ejes: multicorporate, grandes compañías trabajando juntas en emprendimiento y Open Innovation; multilocalización, conectado a los ecosistemas más innovadores del mundo, y concentración, gracias a un espacio de 8.000 metros cuadrados en la Torre Bizkaia, situada en el centro de la capital vizcaína, donde trabajarán startups, corporates y fondos.

"Espero que la Torre Bizkaia sea el Guggenheim del emprendimiento. El icono mundial de nuestra reinvención económica. El faro que nos guíe. La luz que nos alumbre'" ha afirmado Rementeria en el Círculo de Bellas Artes frente a un centenar de fondos de inversión, empresas y startups.

"Ya tenemos un grupo de empresas tractoras locales, ya tenemos alianzas con ecosistemas de vanguardia internacional y estamos a punto de lanzar las bases del concurso público para adjudicar la gestión a un gestor internacional experimentado", ha anunciado.

La presentación de esta iniciativa ha contado con dos paneles. El primero en tener lugar ha sido el panel internacional, moderado por Sofía Benjumea, Head of Google for Startups Spain en España, y en él que han participado socios internacionales de Bizkaia en materia de emprendimiento como SOSA, CIC Venture Café y South Summit.

Para María Benjumea, fundadora y CEO de Spain startup-South Summit, "Biscay Startup Bay es una iniciativa que fortalece los sistemas fuera de los principales hubs de emprendimiento de Estados Unidos. Soy una convencida de que el futuro está en la innovación, en las conexiones, y Biscay Startup Bay va a poner en contacto a grandes corporaciones con startups y fondos".

Según Travis Sheridan, presidente de CIC Venture Café Global Institute, que un proyecto como éste cuente con respaldo institucional y se compare con lo que ha supuesto el Guggenheim para Bilbao "es muy importante. El emprendimiento, el arriesgarse, es lo que va a conseguir que avancemos. Para nosotros la innovación es lo que arregla los problemas del mundo; una vez que la gente se conecta, puede empezar a construir junta, crear nuevos negocios, ideas etc. El capital está, y la pasión también, estamos entusiasmados con lo que va a pasar en Bilbao".

Por su parte, Ben Strugo, director de Corporate Innovation en Sosa-Cardumen, una plataforma de innovación abierta de origen israelí cuyo objetivo es cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de innovación corporativa, ha afirmado que "formar parte de BSB es parte de su estrategia global, el ecosistema de Bizkaia es muy parecido a Sosa-Cardumen, pues une corporaciones para resolver preocupaciones".

El evento ha terminado con un panel nacional, que ha contado con Sergio Chalbaud, fundador de Fintonic, como moderador y Ander Michelena, fundador de Ticketbis & All Iron Group; Pedro Silva, CEO de Begas Motor, y José Luís López, CEO de Insulcloud, como invitados. Todos ellos han hablado sobre la situación actual del emprendimiento en España, así como de sus proyectos personales.

"Cuando estas emprendiendo todas las ayudas son pocas y contar con este ecosistema es un apoyo impresionante", ha comenzado Sergio Chalbaud, fundador de Fintonic. Afirmación con la que ha estado plenamente de acuerdo Pedro Silva, CEO de Begas Motor, que considera que "lo que comparte Biscay Startup Bay con Begas Motor es la calidad de las personas, la pasión y la conectividad, la conexión entre nosotros".

"Aunque está muy de moda crear aceleradoras, por desgracia somos muy pocos los que pasamos la etapa de la idea entre 4 amigos. Desde un principio, la conectividad, las ganas de ayudar, poner sobre la mesa nuestras necesidades y saber cómo resolverlas ha sido fundamental. En Biscay Startup Bay nos ayudan de verdad" ha comentado, en este sentido, José Luís López, CEO de Insulcloud.

Por último, Ander Michelena, fundador de Ticketbis & All Iron Group, ha declarado sentirse muy orgulloso de esta iniciativa. "Es el camino adecuado. Me gusta mucho recordar cuando empezábamos, en 2009. España era un desierto en cuanto a startups y gracias a estas ayudas públicas en Bilbao nosotros pudimos arrancar. Hemos visto un cambio radical desde entonces, ahora hay un ecosistema real, con fondos internacionales y gente como nosotros, que vendimos nuestra empresa y ahora hemos decidido volver a empezar, volver a invertir en el ecosistema".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Murcia acoge el inicio de la gira nacional "Fast Forward Sessions" 2019 Ogury anuncia 100 millones de dólares en ingresos y amplía su presencia global Ya se pueden ganar $25.000 en el concurso de fotografía más grande del mundo Cómo evitar las infracciones laborales de las empresas españolas según Lefebvre Cuatro restaurantes románticos en pleno Barrio de Salamanca