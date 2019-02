Ya se pueden ganar $25.000 en el concurso de fotografía más grande del mundo Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 15:35 h (CET) La comunidad global de AGORA images busca la mejor foto del mundo en el concurso de fotografía AGORA Awards 2019, que será premiada con 25 mil dólares (22 mil euros) El viernes 4 de enero se abrió la convocatoria para participar en los AGORA Awards 2019, el concurso de fotografía más grande de mundo: 25.000 dólares, es decir, algo más de 22 mil euros.

Los premios los convoca la comunidad global de fotografía AGORA images, que en esta tercera edición buscará hasta este próximo verano la mejor fotografía del mundo, la que refleje de la mejor forma el punto de vista personal y único del fotógrafo. Porque en los AGORA Awards, a diferencia de otros concursos de fotografía, no existen categorías: la temática es libre. La participación, como la app, es gratuita y está abierta a cualquier persona. Para ello solo necesita formar parte de AGORA images y presentar a concursos tantas imágenes como quiera. El nombre del ganador se dará a conocer en noviembre.

Las fotografías que se presenten al concurso serán votadas por la comunidad de AGORA images, que está formada por más de 2,5 millones de usuarios de 193 países. Se puede participar hasta finales de julio. En septiembre se anunciarán los 50 finalistas y la comunidad votará entre ellos al mejor. En noviembre se hará público el nombre del ganador en un gran evento offline streamed en directo a todo el mundo. Habrán premios para los 50 finalistas y el premio del ganador.

Las mejores fotografías del mundo, en los concursos de la app AGORA images

AGORA images es la aplicación de concursos de fotografía que reparte los premios más elevados. Hasta ahora, se han entregado más de 50.000 euros en premios a las mejores fotografías de cada concurso que ha celebrado. La app es gratuita y cualquier persona puede participar en los concursos y formar parte de su comunidad. AGORA images celebra 52 Contests al año. Cada viernes se abre un nuevo concurso con premios de hasta 1.000$. Con más de 2 millones de usuarios y 6 millones de fotos subidas desde más de 193 países, la app de AGORA images se ha convertido en la comunidad global de fotografía donde se puede ver el mejor contenido visual del mundo en tiempo real, y donde cualquier persona puede ganar mucho dinero con sus mejores fotos.

AGORA images, la mejor App de España 2018

Recientemente, AGORA images ha recibido el Premio a la Mejor App de España 2018 en los galardones TheAwards2018, convocados por PickASO y The Tool, reconociendo el esfuerzo de la comunidad global de fotografía recen su apuesta por una idea disruptiva, escalable y global.

Para más información descargar la App en App Store o Google Play, visitar su web y seguirles en su página de Facebook o Instagram.

Material gráfico de AGORA images disponible en: https://projects.invisionapp.com/boards/QK3FV3F4D7MUC

Vídeos

The AGORA Awards 2019: LAUNCHED!



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.