Ogury anuncia 100 millones de dólares en ingresos y amplía su presencia global Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 15:39 h (CET) La compañía sigue creciendo y espera seguir haciéndolo aún más a nivel mundial durante este año Ogury, una compañía de tecnología especializada en Mobile Journey Marketing, ha anunciado hoy que en 2018 consiguió 100 millones de dólares en ingresos. Este logro llega después de los 21 millones de dólares conseguidos en una ronda de financiación Serie C con actuales inversores entre abril y julio de 2018. La compañía adquirió recientemente Influans y nombró a Cedric Cardone como nuevo CTO para dirigir las iniciativas de productos, operaciones y desarrollo de Ogury en todo el mundo. Todo lo anterior demuestra el compromiso que tiene Ogury de expandirse globalmente como un importante líder en tecnología especializada en Mobile Journey Marketing.

"Nuestra expansión es indicativa del impresionante impacto que nuestra estrategia de impulso global está teniendo en nuestro negocio", ha señalado el cofundador y CEO de Ogury en Estados Unidos, Thomas Pasquet. "El conjunto de datos robustos y escalables de Ogury cierra la brecha del mobile journey y brinda a nuestros clientes con un simple consentimiento, datos, información y una solución de activación, todo al mismo tiempo, a la vez que proporciona transparencia y control al usuario. Este crecimiento no es posible sin una solución escalable".

El momentum que está experimentando la compañía tiene que ver con los datos e insights únicos e inteligentes que Ogury proporciona de forma continua a sus clientes, lo que convierte a Ogury en una compañía tecnológica líder a nivel mundial.

Con las capacidades de expansión de Ogury y su base de clientes globales en constante crecimiento, se han conseguido los siguientes hitos:

280 empleados en todo el mundo (con más de un 75% de crecimiento interanual)

Más de un 120% de crecimiento interanual en ingresos globales

Más del doble de ingresos cada año desde la creación de la compañía en 2014

Mayor presencia en nuevos mercados, incluyendo Alemania y América Latina

También se observa el fuerte crecimiento de la compañía con la incorporación de nuevos empleados en puestos de alta responsabilidad, como ha ocurrido en España y Latam: Gonzalo Figares, Director General España y Vicepresidente para América Latina y Antonio Pajón, Head of Programmatic en España.

"Ya había trabajado como consultor para Ogury en el pasado, por lo que mi reciente llegada a la compañía en un año de cifras récord es doble causa de alegría", ha comentado Gonzalo Figares, el nuevo Director General de Ogury en España y Vicepresidente para América Latina. "Ogury ofrece a nuestros clientes los datos e insights más exclusivos de la industria, con información tanto sobre el desarrollo de la campaña como de las mejores estrategias comerciales para implementarla. Esta información de primera persona (compatible con GDPR) les permite entender mejor cómo funcionan sus usuarios más allá de su propio ecosistema móvil y también les posibilita activar campañas basadas en el uso completo que hacen los usuarios cuando están usando tanto aplicaciones móviles como navegando por la web móvil".

