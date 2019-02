Cómo evitar las infracciones laborales de las empresas españolas según Lefebvre Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 15:23 h (CET) El Memento Social de Lefebvre aporta un riguroso análisis de todas las cuestiones relativas al ámbito laboral y de la Seguridad Social a las que se enfrentan las empresas españolas El incremento tanto de cuantías como de sanciones a empresas en materia de prevención de riesgos laborales y de relaciones laborales ha generado una gran incertidumbre en el sector. Empresarios, asesores y abogados laboralistas buscan soluciones al nuevo panorama laboral. En los últimos años, las informaciones sobre empresas sancionadas por la situación irregular en la que se encuentran sus trabajadores van en paralelo con las nuevas formas de trabajo y contratación que surgen de la economía digital.

Los expertos de la editorial jurídica Lefebvre han analizado las principales irregularidades laborales en las que incurren las empresas:

Utilización de contratación temporal inadecuada. Se trata de una infracción grave utilizada como técnica injustificada de flexibilización contractual. La sanción asciende como mínimo a 600€ por cada trabajador en esta situación y afecta gravemente a las empresas y al sistema laboral y económico.

Falsos autónomos. Los falsos autónomos están inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos pero realizan sus servicios para una empresa como si fueran trabajadores por cuenta ajena. La aprobación de un real decreto en 2018 para garantizar su afiliación al Régimen General de la Seguridad Social y la primera sentencia en firme de la justicia española con la obligación de dar de alta a sus trabajadores y del abono de 1,3 millones de euros en cuotas de la seguridad social por parte de Roofoods Spain SL (Deliveroo) marcan un antes y un después en la regularización de su situación laboral.

Falta de medidas correctas de prevención de riesgos laborales. Si bien la sanción en casos de infracción grave, muy grave o mortal puede ascender a más de 40.000 euros, algunas empresas carecen de un plan de medidas concretas para la prevención de riesgos laborales.

Infracotización a la Seguridad Social. Son casos de una cotización inferior a la correcta cuando se da de alta a tiempo parcial con un coeficiente de jornada inferior al de la prestada, cuando es un alta en un grupo profesional inferior al correspondiente según funciones, cuando la empresa no paga determinados complementos a cotizar o cuando encubre como dietas una parte del salario.

La mejor forma de evitar sanciones está en la prevención, que sólo se consigue con una respuesta solvente como la que ofrece Memento Social. En esta obra de Lefebvre se realiza un práctico y riguroso análisis de todas las cuestiones relativas al ámbito laboral y de la Seguridad Social. En la misma, además, se incluye el estudio de todas las novedades y reformas legislativas del último año, así como la más reciente y relevante jurisprudencia, tanto nacional como europea, que afecta a materias como: bases y tipos de cotización, revalorización de pensiones, salario mínimo interprofesional, bonificaciones en la cotización y novedades en el tratamiento de datos.

Una obra vital

A finales de enero, la Audiencia Nacional declaraba que la aplicación de un estricto protocolo de seguridad para garantizar la confidencialidad de los datos de clientes no justificaba la prohibición de difusión de comunicaciones sindicales en formato papel.

Una importante novedad laboral que sumada a otras como: la nueva obligación de determinadas empresas de divulgar su información sobre la responsabilidad social corporativa, la revisión de la relación laboral del concursante de un reality show de televisión y la productora o la obligación de conocer los criterios de selección de los trabajadores objeto del despido colectivo basado en un programa informático, indican la necesidad de una herramienta para conocer de forma inmediata, las reformas aprobadas. De esta forma, Memento Social se convierte en una obra vital para conocer estas y otras importantes reformas, qué materias concretas se han visto afectadas y para dominar sus consecuencias prácticas.

Memento Social se puede adquirir en la tienda online de Lefebvre.

