8 de cada 10 cambiaría de proveedor de luz y gas si la experiencia de pago es mala según GoCardless

jueves, 7 de febrero de 2019, 14:31 h (CET) Al 70% de los españoles les gustaría administrar y pagar las facturas de forma online y 7 de cada 10 encuestados elegirían la domiciliación bancaria como forma de pago si tuvieran la opción porque les permite ahorrar tiempo en el pago de las facturas Según el INE, el gasto anual de los hogares españoles en electricidad superó los 700€ en 2017 lo que representa un incremento de más del 55% desde 2007. Este elevado gasto preocupa a los españoles, pero no es lo único. En el pago de suministros como la luz o el gas, los consumidores buscan fórmulas para ahorrar en sus facturas, pero también comienzan a valorar la experiencia de pago. Tanto es así que según GoCardless, empresa líder a nivel mundial en pagos recurrentes, cerca del 83% de los españoles reconoce que se cambiaría de proveedor de gas o electricidad si la experiencia de pago fuese mala.

Este es uno de los datos que se extraen de la encuesta realizada por GoCardless a 1.000 personas sobre sus hábitos de pago de los principales suministros.

Los españoles son claros en lo referente a la experiencia de pago: 8 de cada 10 reconocen que les gustaría elegir el día de pago de los suministros. “Existe una tendencia creciente por la que los consumidores quieren tener el control sobre sus pagos, y cada vez es más habitual que se decanten por compañías que les permiten elegir cuándo pagar, por ejemplo. Eso les genera confianza y no les hace pensar que son un cliente más de la empresa y que se deben adaptar a ella”, reconoce Carlos González-Cadenas, Chief Product and Technology Officer en GoCardless.

La domiciliación bancaria, la forma de pago preferida para pagar las facturas

Existen varios aspectos que los consumidores valoran de forma positiva en lo referente a la gestión de sus facturas de gas y electricidad. Por ejemplo, al 70% de los españoles les gustaría administrar y pagar sus facturas de forma online y el 68%, querría poder configurar los pagos vía Internet, mediante diferentes métodos de pago. Por Comunidades Autónomas, a 1 de cada 8 asturianos les gustaría tener esta última opción, seguidos por los murcianos (74%), extremeños (73%) y madrileños (72%). En el lado opuesto se sitúan los cántabros y los castellanoleoneses, ya que apenas a 1 de cada 6 les gustaría tener la posibilidad de configurar sus pagos de forma online.

“Ofrecer a los clientes distintas opciones de pago de las facturas de luz y gas es un síntoma de flexibilidad por parte de la empresa, pero para los consumidores supone algo más, ya que se les da la opción de tomar una decisión acerca de sus gastos, de cómo quieren afrontarlo. Por ejemplo, la elección del método de pago es clave para los españoles. Más del 65% elegiría la domiciliación bancaria como forma de pago si tuviera la opción. Al tratarse de pagos recurrentes, domiciliar la factura de la luz o del gas les ahorra tiempo y evita que tengan que estar pendiente de su pago”, asegura Carlos González-Cadenas.

Existen otras opciones de pago que también serían elegidas por los españoles si tuvieran la oportunidad. Así, tras la domiciliación bancaria, se situaría en segundo lugar la transferencia bancaria, con un 15%, mientras que las tarjetas de crédito y débito aparecen en tercer lugar, con casi un 10%.

Ahorro en la factura, principal motivo del cambio de proveedor

Por otro lado, 4 de cada 10 españoles planean cambiar de proveedor de electricidad o gas en los próximos 6 meses. Por Comunidades Autónomas, más del 55% de los navarros tienen entre sus planes hacerlo, seguidos de extremeños (53%), vascos (52%) y murcianos (51%). En el lado contrario se sitúan Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Asturias, comunidades en las que apenas 1 de cada 4 habitantes se plantea buscar un nuevo proveedor de luz y gas en los próximos meses.

El principal motivo de cambio es la búsqueda de tarifas más competitivas, como reconoce el 19% de los encuestados. En general, esta tendencia se mantiene por Comunidades Autónomas, sin embargo, más del 28% de los castellanomanchegos prefieren un proveedor que apueste por el desarrollo sostenible o que ofrezca tarifas y una factura más transparente. Igualmente, en Asturias, 1 de cada 3 reconoce los motivos para cambiar de proveedor son la búsqueda de tarifas más competitivas, pero también de un proveedor que apueste por el desarrollo sostenible.

“El coste en el que se incurre en suministros tan básicos como la luz y el gas es clave para que un consumidor quiera irse a la compañía que le ofrezca las mejores tarifas. De hecho, casi la mitad de los encuestados valora muy positivamente que las compañías les ofrezcan descuentos o promociones antes de cambiar o para no hacerlo. Esto es un síntoma de que los españoles buscan opciones para poder ahorrar en sus facturas”, afirma el Chief Product and Technology Officer de GoCardless.

En este sentido, GoCardless ha elaborado 5 consejos para ahorrar en la factura de la luz y el gas:

Contratar la potencia que se utiliza. Revisar cuál es la potencia que está contratada y la que realmente se utiliza porque quizás se pueda reducir, lo que será sinónimo de ahorro.

Cuidado con los electrodomésticos. El uso que se haga de ellos puede tener efecto en la factura. Es importante revisar que el frigorífico esté entre 3 y 7 grados, en la parte del refrigerador y entre -20 y -18 grados en el congelador. Además, es recomendable lavar la ropa a 30 grados, pues ayuda a ahorrar hasta un 60% de energía, y evitar el consumo fantasma, es decir, el modo stand-by en televisiones y ordenadores.

Ser razonable con la temperatura de la casa. Nadie quiere pasar frío en invierno, pero subir un grado la temperatura puede suponer un incremento del 7% en el consumo y, por tanto, en la factura.

Revisar el aislamiento de puertas y ventanas para evitar pérdidas de calor. Entre un 25% y un 30% de las necesidades de calefacción tienen su origen en las pérdidas de calor. Revisar el aislamiento que ofrecen puertas y ventanas de forma periódica evitará que el frío se cuele en casa.

Aprovechar las horas de sol. Subir las persianas para que entre la luz del sol permitirá no solo ahorrar luz sino también calefacción. Además, es recomendable ventilar la casa cuando la calefacción no esté encendida.

