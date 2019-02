Las Ventas acogerá en marzo el Noon to Moon Festival 2019 y su fusión de música con solidaridad Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 14:43 h (CET) Contará con la participación de Andrés Suárez, Diego Ojeda, Floridablanca y Lupas, entre otros cantantes, y DJs como Iván Mg. La ONG Kubuka organiza este encuentro, cuya recaudación servirá para financiar proyectos sociales, educativos y de emprendimiento en África La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid acogerá el sábado 16 de marzo el Noon to Moon Festival 2019, una iniciativa de la ONG Kubuka cuya recaudación se destinará a proyectos sociales, educativos y de emprendimiento en Zambia y Kenia. El encuentro cultural, que dará comienzo a las 18:00 h. y espera reunir a cerca de 3.000 personas, contará con la participación de grupos musicales, como los madrileños Floridablanca y Lupas; Andrés Suárez y Diego Ojeda y DJs, como Iván Mg, entre otros.

KUBUKA es una ONG que tiene como misión contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades de Kenia y Zambia a partir de iniciativas que favorezcan su desarrollo sostenible. Para ello, ponen el foco de sus proyectos en la educación y el emprendimiento como motor de cambio y en el empoderamiento de las comunidades beneficiarias. De esta manera, KUBUKA busca generar un modelo que consiga la autosostenibilidad de los proyectos para poder extrapolar los conocimientos adquiridos a otras comunidades, escuchando las ideas y necesidades de los beneficiarios y aportando un desarrollo personal.

Con el fin de recaudar fondos que les permitieran desarrollar esta importante labor, la ONG organizó por primera vez este festival en 2016. Hoy, ‘Noon to Moon’ se ha convertido en una cita ineludible para todos aquellos amantes de la música en directo que además desean apoyar una causa solidaria que está cambiando la vida de más de 2.000 personas.

Las entradas generales pueden adquirirse a partir de 18 euros a través de la plataforma digital Entradasatualcance.com. Además, existe la posibilidad de hacer aportaciones adicionales a través de una Fila 0, para realizar donaciones sin obtener a cambio una entrada al evento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.