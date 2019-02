Intervención Social dentro del Centro Penitenciario de Pamplona Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 11:15 h (CET) El Centro Vida Nueva realiza intervenciones sociales con el Centro Penitenciario de Pamplona proporcionando ayuda a más de 75 personas El Centro Vida Nueva cuenta con un proyecto de apoyo emocional y educación dirigido a los internos del Centro Penitenciario de Pamplona I y familiares de los mismos. Esta intervención está dirigida, principalmente, a internos e internas con problemática de toxicomanía y en el 2018 gracias a este proyecto se pudieron atender 75 personas en los tres módulos en los que se está actualmente en funcionamiento dentro del Centro Penitenciario. Estos internos se encontraban en la última parte de su condena en el momento de la intervención, que es cuando se inician las primeras entrevistas personales, se informa sobre el funcionamiento del programa de intervención y se detallan las normas y requisitos de ingreso.

También se ofrece la posibilidad de cumplir la última parte de la condena en algún centro de rehabilitación beneficiándose en 3er grado del artículo 182 para tratamiento terapéutico y desarrollar las actividades laborales, formativas, familiares o de otro tipo que faciliten su integración social. Para acceder y proceder a la derivación a centro, el interno se pone en contacto con el equipo social de la prisión, siendo el propio centro penitenciario quién coordina el programa más adecuado a su perfil y necesidades. Los Centros de Rehabilitación habilitados para esta labor de reinserción y mediante reuniones programadas trimestralmente denominadas GAD (Grupo Atención Drogodependientes) se determinan las líneas de actuación y la consecución de la derivación al recurso social más apropiado.

Este año se ha realizado una intervención coordinada con los servicios sociales y equipo de psicólogos para derivación e ingreso en Vida Nueva, si bien y por consejo de la Junta de Tratamiento finalizó el cumplimiento íntegro de la condena. A día de hoy se realiza seguimiento para derivación de otro interno en la misma línea de actuación.

La metodología empleada - Trabajando en RED

El entorno penitenciario está compuesto por diferentes problemáticas sociales que han favorecido las conductas delictivas: toxicomanía, inmigración, indigencia, personalidad antisocial y desadaptativa, etc. En este marco es muy positiva una intervención directa sobre estos factores de riesgo que favorezca el tiempo de cumplimiento de la condena y sobre todo la adquisición de recursos personales que facilitan la inserción social tras el cumplimiento de la condena.

Por esta razón, dentro del programa de intervención en el Centro Penitenciario se realizan visitas programadas semanalmente, se ofrecen actuaciones del Coro Góspel con motivo de Navidad y siempre que el C.P. lo desee, y se ofrece la posibilidad del cumplimiento de condena en régimen interno y con programa de intervención personalizado para la deshabituación.

La evolución de los internos a los que se res ha realizado un seguimiento ha sido realmente buena. Se ha mantenido la motivación intrínseca para cumplir con el verdadero propósito y significado a la intervención que se realiza; generar expectativas reales de cambio en la conducta y abandono total de la marginalidad.

La ayuda que el Centro Vida Nueva ofrece al penado es principalmente:

Apoyo emocional, moral y psicológico durante la estancia en el Centro Penitenciario.

Ofrecimiento de ingreso en el programa y dar cumplimiento a la condena.

Realización y cumplimiento de programas específicos de Sustitución de Penas - TBC (Trabajos en beneficio a la Comunidad) o Medidas Alternativas, enfocadas este tipo de medidas a no ingresar en el Centro Penitenciario.

La atención que se realiza semanalmente:

Seguimiento personalizado mediante entrevistas presenciales.

Ofrecer la posibilidad de realizar acompañamientos en los permisos penitenciarios.

Realizar una labor de acompañamiento y cuidado personal en caso de hospitalización.

Ofrecer la posibilidad de mediación con otros recursos sociales.

La atención que se lleva a cabo externamente a las familias de los presos y ser el apoyo necesario para ellos también.

Para más información se puede visitar su página web o el blog donde muestran algunos de estos testimonios.

