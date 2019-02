Sortlist cierra una ronda de 2 millones de euros para acelerar su desarrollo en Europa Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 10:39 h (CET) La plataforma que conecta empresas con agencias de publicidad ha completado una ronda de inversión de 2 millones de euros con Sambrinvest y 3 Business Angels. Sortlist, empresa líder en los mercados francés, belga, holandés y español, gracias a los fondos recaudados, aspira a convertirse en el líder europeo a finales de 2020. La startup cuenta con la base de datos de agencias y proyectos de publicidad y marketing más grande del mundo y con tecnología única, impulsada por la inteligencia artificial Lanzada en 2014, la startup ha desarrollado una plataforma online que permite a empresas de todos los tamaños y sectores a nivel mundial encontrar de manera sencilla y rápida la mejor agencia de marketing para satisfacer sus necesidades. Más allá de su simplicidad y ahorro de tiempo, Sortlist es una fuente de agilidad y productividad para todos sus clientes. Además, permite que miles de agencias y expertos independientes participen en proyectos de grandes marcas, de los que antes en muchas ocasiones quedaban excluidos.

Crecimiento sostenido y modelo escalable

En tan sólo 5 años, Sortlist ha logrado grandes resultados. Con oficinas en Bélgica (sede central), Francia y España, la nueva empresa puede presumir de haber alcanzado rápidamente la rentabilidad. Pasando de 26 a 42 empleados en 2018, la compañía ha enviado a las agencias más de 11.000 proyectos cualificados con un presupuesto total de 162 millones de euros.

Diseñada de forma nativa como una plataforma global, Sortlist es accesible en todo el mundo y está disponible en 5 idiomas, lo que ofrece todas las garantías de un modelo escalable. Los 2 millones de euros recaudados permitirán a la compañía consolidar su posición de liderazgo en sus tres mercados tradicionales y, al mismo tiempo, acelerar su desarrollo en Europa.

"Desde finales de 2018, un equipo especializado ha estado desarrollando el mercado holandés. Será el turno de Alemania en el primer semestre de 2019, y el de Italia a finales de año" dice Nicolas Finet, cofundador de Sortlist y responsable de marketing y estrategia."2020 será el año en que entraremos en el mercado británico".

Al mismo tiempo, los cofundadores de Sortlist tienen la intención de aprovechar esta oportunidad de recaudación de fondos para fortalecer sus equipos, particularmente el desarrollo e IT. "Es importante escuchar las necesidades de nuestros clientes y agencia para innovar y construir la plataforma líder en Europa", insiste Nicolas Finet. En los próximos meses, diez nuevos empleados (UX, inteligencia artificial, etc.) se unirán pronto a la compañía.

Inversores emprendedores para apoyar el crecimiento

Para acelerar su desarrollo, Sortlist cuenta con el dinero de Sambrinvest y 3 Business Angels, empresarios belgas de éxito como Mike Vandenhooft (Newpharma) y François Van Uffelen (Babelway).

Según Thibaut Vanderhofstadt, co-fundador y CEO de Sortlist: "Esta recaudación de fondos nos permitirá impulsar nuestro desarrollo en Europa y establecernos como el líder indiscutible de nuestro mercado. Los inversores que hemos elegido para que nos apoyen tienen una formación empresarial que resultará inestimable para hacer frente a los numerosos retos que nos esperan".

Olivier Mertens, Director de Inversiones de Sambrinvest, dijo: "invertir en Sortlist es una gran oportunidad para un fondo como el nuestro. La empresa ha experimentado un crecimiento intenso e ininterrumpido desde su lanzamiento, ha alcanzado la rentabilidad y, sobre todo, está construida sobre un modelo que puede ser industrializado y replicado en todo el mundo".

Un modelo que será un activo en el futuro para conquistar los mercados de América y Asia.

Sobre Sortlist

Fundada en 2015, Sortlist es una plataforma para conectar empresas con agencias de marketing. Hace que el proceso de selección de las agencias a las que las empresas confían sus proyectos de marketing sea más ágil, transparente y objetivo. Desde su lanzamiento, Sortlist ha experimentado un crecimiento muy fuerte, con más de 15.000 proyectos cualificados enviados a través de la plataforma. Con sede en Wavre (Bélgica), la empresa también tiene oficinas en París y Madrid. Emplea a más de cuarenta personas. En febrero de 2019, Sortlist ha recaudado 2 millones de euros en inversiones de Sambrinvest y 3 business angels.

Para más información: www.sortlist.es

