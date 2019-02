Héroes y cartelera Un resumen de las cartelera española de 2019, destinada a resucitar la figura del héroe patrio Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

jueves, 7 de febrero de 2019, 08:39 h (CET) Esta iniciativa reciente partida del líder de VOX respecto a filmar a nuestros héroes nacionales, me ha movido a proponer los siguientes candidatos:

-"Las cuentas del Gran Capitán". Biografía del militar González de Cordoba, centrada en un suceso poco conocido, su imputación por corrupción en sus tiempos como Tesorero junto a Manuel de Bárcenas. El film registra la lucha de este héroe patrio por darle la vuelta a la tortilla y convertir su falta en una costumbre nacional. Con Mario Casas y Mel Gibson.

-"Elcano": Fascinante historia de la primera vuelta al mundo, en la expedición capitaneada por Magallanes que finalmente concluirá Juan Sebastían Elcano en 1522, motivo por el cual su retrato es colgado boca abajo en toda reunión de terraplanistas. La película narra el ascenso y caída de nuestro héroe nacional, que pasa a ser denostado cuando uno de sus descendientes populariza la frase "No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York". Con Mel Gibson y Javier Gutierrez.

-"Al Alba": Centrada en la lucha heroica de la Corona Española para someter a los rebeldes protestantes de los Países Bajos, la película explora el genio militar y pésimo sentido del humor de Fernando Álvarez de Toledo, primer Gran Duque de Alba. El problema es que como todo genio acaba pasando a la posteridad metido en una botella, en este caso de Brandy, lo cual le proporciona más fama de la que nunca había soñado antes. Con Mel Gibson y Rosalía.

-"El Cid 2". Historia de Rodrigo Díaz de Vivar, iniciada en el preciso momento en el que acaba la primera parte. Una vez sepultado cristianamente y sin que quede muy claro el motivo, el cuerpo del Cid va reviviendo en distintos momentos de la historia de España para a mandobles ir enmendando los errores patrios. En su última comparecencia, encuadrado en la categoría "Zombi", irrumpe en el Congreso de los Diputados" para impedir contrarreloj la aprobación de unos presupuestos que nos desmantelarían como nación. Con Mario Vaquerizo y Mel Gibson.

