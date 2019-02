El vino Sassicaia 2015 a la venta en Casabase

Casabase, la boutique gourmet italiana más exclusiva de Madrid, cuenta con los mejores productos de gastronomía de la Bella Italia y, entre ellos, se encuentran también los vinos más exclusivos. El pasado año 2018, los expertos de Wine Spectator eligieron al vino tinto italiano Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2015 como el Mejor Vino del Mundo, una delicatessen que, como no podía ser menos, se encuentra a la venta en Casabase Núñez de Balboa, 34. Un obsequio acertado para San Valentín. PVP: 190 € Con el día de los enamorados a la vuelta de la esquina son muchos los planes y regalos que están en el aire, pero desde Casabase sugieren un obsequio diferente, perfecto para todos los amantes de los buenos licores: una botella de Sassicaia 2015.

Este famoso vino tinto, originario de las Bodegas Tenuta San Guido,situadas en la Toscana (Italia), fue elegido por los expertos de la prestigiosa revista norteamericana Wine Spectator como el Mejor vino del mundo en 2018. Sassicaia 2015 es un vino elaborado con las variedades Cabernet Sauvignon (86%) y Cabernet Franc (15%), fermentado en cubas de acero inoxidable y envejecido después en barricas de roble francés durante dos años.

Desde Casabase opinan que una botella de Sassicaia 2015, acompañada de una tabla de sabrosísimos quesos italianos y de la pareja, puede ser un plan exquisito para el día de San Valentín. Sassicaia está a la venta en Casabase Núñez de Balboa, 34.

Casabase

Casabase acaba de inaugurar su segundo establecimiento en el madrileño Barrio de Salamanca. Este templo de lo culinario está inspirado, al igual que Casabase de Dr Castelo, en los productos italianos gourmet y en las bottegas italianas más auténticas.

La tienda Casabase Núñez de Balboa 34, cuenta con un espacio para degustar los platos in situ, como su antecesora de la Calle del Dr Castelo. En Casabase podrás disfrutar a cualquier hora y al momento de los mejores desayunos, comidas, meriendas, aperitivos, etc. Además, si se prefiere, este templo gourmet italiano en la capital cuenta con un servicio take away y de catering para todo tipo de eventos.

¿Qué encontrar en Casabase?

Entre las especialidades gourmet italianas que se pueden adquirir en ambas tiendas de Casabase, destacan las siguientes:

Los famosos Panini italiani (clásicos o especiales) y los panes artesanos; una amplia gama de vinos y cervezas, de quesos (parmigiano 24 meses, pecorino romano, burrata etc.), las populares pastas artesanales y sus salsas, embutidos (mortadella, copa, salame, etc); aceites, vinagres, etc.

Además, en Casabase no se olvidan de brindar al cliente los mejores postres para endulzarle el día: las Cookies de chocolate negro, los Cantucci de Toscana o los Tiramisu caseros conquistarán hasta el paladar más exigente.

