Estreno de un nuevo Winterreise en el festival Ordino Clàssic

El Comú d’Ordino y la Fundació Crèdit Andorrà presentan Winterreise, que tendrá lugar el próximo 9 de febrero, a les 19h, en el Auditorio Nacional de Andorra, en Ordino. El andorrano Joan Anton Rechi es el director artístico de esta obra que interpreta el tenor sevillano Francisco Fernández-Rueda, acompañado al piano por Rubén Fernández Aguirre Winterreise, ‘viaje de invierno’ en alemán, es un ciclo de veinticuatro lieder de Franz Schubert inspirados en un conjunto de poemas de Wilhelm Müller y compuestos para ser interpretados por un tenor acompañado de un piano.

Schubert creó esta obra durante el último año de su vida, un momento nada fácil. Estaba enfermo, no tenía la posibilidad de ganarse la vida con su música, se había empobrecido y subsistía a base de la caridad de sus amigos y conocidos. En este sentido, no es de extrañar, que una obra maestra como este Winterreise esté rodeada de una melancolía premonitoria y de una visión triste de la existencia. El amor no correspondido es el tema principal de este magnífico ciclo de canciones, pero todo está rodeado de esta visión trágica de la existencia, de esta atmósfera de sufrimiento y desolación. Un frío viaje que lo iba acercando a la muerte. Cabe recordar que murió con tan solo treintaiún años.

Toda esta atmósfera de desolación es la que pondrá en escena Joan Anton Rechi, con la ayuda del escenógrafo Gabriel Insignares y el iluminador Alberto Rodríguez.

Crearán un paisaje de sentimientos que conectará al espectador con la obra no solo de una manera auditiva, sino también emocional. La escenografía consistirá en una instalación de tres esculturas de hielo, un material efímero, como efímera es nuestra existencia, que representarán tres símbolos de los estados de ánimo por los que pasa el protagonista.

Esta obra, se ha pensado especialmente para su estreno en el marco del festival ORDINO CLÀSSIC y el objetivo es que recorra otros escenarios en el extranjero.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.ordinoclassic.ad y el precio es de 20 euros, en la venta anticipada, y de 25 euros, el día del concierto.

