Tejados de Pizarra San José renueva el método de aislamiento de tejados en la Comunidad de Madrid Comunicae

miércoles, 6 de febrero de 2019, 11:40 h (CET) El grupo de colocadores afincado en Madrid ha renovado la instalación de cubiertas de pizarra con tres nuevos sistemas: el aislamiento térmico con poliestireno extruido, el aislamiento multicapa reflexivo y el poliuretano proyectado en los tejados de pizarra En la construcción y reforma de una casa es muy importante tener en cuenta el aislamiento de las temperaturas altas y bajas, favoreciendo un hogar confortable para los residentes. Además, con una buena instalación de un tejado de pizarra se puede lograr ahorrar energía a la vez que comodidad.

El tejado de pizarra, por el material con el que está construido, es el elemento más expuesto y en consecuencia el más sensible de la vivienda. Aún, así es la parte de la casa que protege del frío en invierno y del calor en verano. Por este motivo, es importante que este bien acondicionado para aislar las temperaturas del exterior.

Es necesario tener en cuenta que no todos los tejados son iguales y por ello tampoco el material que se requiere para el aislamiento. Como afirman desde Tejados de Pizarra San José, “los tejados de pizarra no son, ni deben ser todos iguales. En el mercado hay gran variedad de materiales para la impermeabilización y el aislamiento de una cubierta de pizarra, deben ser selectivamente escogidos según las condiciones climáticas del lugar donde se realiza el proyecto”.

Aislamiento térmico con poliestireno extruido

Este método, también conocido como poliestireno extrusionado, comparte muchas propiedades con el poliestireno expandido, ya que la composición es exacta, 95% de poliestireno 4% de gas y 1% de líquido. La única diferencia recae en que el extruido produce una estructura de burbuja cerrada, lo que le convierte en un aislante térmico para tejados de pizarra con la propiedad de mojarse sin perder sus cualidades.

En Tejados de Pizarra San José recomiendan la instalación de este material en un formato de 4 ó 5 cm, puesto que, como afirman, “es el grosor que a nosotros nos da mejor resultado por su relación calidad-precio y en post-montaje.”

Técnica de aislamiento multicapa reflexivo

Los aislamientos térmicos multicapa o reflexivo multicapa se extienden por toda la base del tejado. Este conjunto de niveles aportan a la cubierta un plus de aislamiento además de ser útiles como elemento de impermeabilidad. Cabe resaltar que con esta técnica como mayor sea el número de capas que se incorporen mayor será la separación de la temperatura externa con la del interior del hogar.

Aislamiento térmico con politeurano proyectado

El procedimiento con este material es uno de los más prácticos e económicos. Es, además, muy versátil y ampliamente utilizado en viviendas. El recubrimiento por la parte exterior utilizando la proyección de la espuma aislante de poliuretano logra prolongar la vida útil a la vez que mejora la eficiencia energética.

Una vez aplicado, se consigue una disminución en más de 30% de la temperatura del techo, y un ahorro energético de hasta el 40% mediante la regulación y reducción de los escapes de energía calorífica.

Acerca de Tejados de Pizarra San José

Grupo de colocadores de cubiertas de pizarra afincados en Madrid con una visión emprendedora y con profunda vocación de servicio. Llevan en el negocio desde 1998 y desde entonces su único objetivo ha sido ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Se definen también por trabajar en un marco de seriedad, profesionalismo y discreción, emprendiendo un impulso de superación constante.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.