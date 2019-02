Cómo el teletrabajo mejora la relación entre empresa y trabajadores

Aunque el trabajo a distancia es una opción que cada vez va ganando más adeptos en Europa, en nuestro país el número de trabajadores que se acogen a este sistema se encuentra por debajo de la media europea. Y eso que, según un reciente estudio de Randstad, el 68.6% de los trabajadores españoles reconocen que les gustaría teletrabajar. Así, parece que este nuevo modelo flexible de empleo no acaba de implantarse del todo en la mentalidad de las compañías españolas ya que “según la OIT, en 2017 solo un 6.7% de los trabajadores españoles teletrabajaba frente al 17% de empleados que, de media, trabajan a distancia en el resto de Europa”, explica Inmaculada Santisteban, co fundadora de Tramitapp.

Desde la compañía entienden que las empresas no están valorando lo suficiente la oportunidad que supone implantar el trabajo a distancia como una opción más para sus empleados. “Las nuevas tecnologías permiten que muchos trabajos puedan realizarse, hoy en día, desde fuera de la oficina por lo que no existe una razón de peso para que las compañías no implementen este sistema con sus plantillas, más allá del miedo a romper con la estructura tradicional de trabajo”, señala Santisteban.

Con el objetivo de señalar las ventajas que supone esta nueva fórmula de trabajo, Tramitapp ha recogido algunas de las razones que convierten al teletrabajo en una opción más que recomendable para la relación que existe entre empresas y trabajadores:

Conciliación. Esta es la principal ventaja pues los trabajadores disponen libremente de su tiempo para organizar mejor su vida familiar y laboral. Los empleados que trabajan a distancia sienten que sus empresas confían en ellos y, aunque no estén presentes en la oficina, se involucran por igual en los objetivos marcados por la compañía. A pesar de la distancia que existe entre el trabajador y la empresa, éste está igual de comprometido que aquellos que se encuentran presencialmente en el centro de trabajo.

Ahorro para las empresas. Tener empleados que trabajan a distancia permite ahorrar gastos en los centros de trabajo ya que no se necesitará un espacio más grande para acogerlos a todos y se consumirá menos.

Ahorro para los empleados. Al trabajar desde casa los empleados se ahorran el tiempo que tardan hasta llegar a sus oficinas y el gasto de transporte que esto les supone. Además, reducen la contaminación que afecta a las grandes ciudades al ahorrarse ese desplazamiento.

Productividad de los empleados. Medir el rendimiento de nuestros empleados cuando teletrabajan es más sencillo que cuando están en la oficina pues esto se hace en base a los objetivos cumplidos. Además, permite crear equipos multidisciplinares con trabajadores que se encuentren en distintos lugares, independientemente de la distancia. Además, con aplicaciones como Tramitapp, se puede saber cuándo comienzan a trabajar nuestros empleados y sus horarios. Ayudas a empresas. Existen algunas comunidades autónomas, como Madrid, que quieren incentivar el trabajo a distancia. Para ello, la capital anunció en septiembre del pasado año que ofrecerá ayudas de hasta 12.000 euros para las empresas que fomenten el teletrabajo en sus negociaciones colectivas.

Teletrabajar no implica, necesariamente, que nunca se pise la oficina. La flexibilidad de este sistema permite también que unos días se trabaje desde casa y otros desde la oficina, por lo que no tiene por qué existir una ‘desconexión total’ con el centro de trabajo, lo que permite eliminar el miedo que tienen las empresas a no tener un control sobre sus trabajadores y el recelo que pueden tener algunos empleados a la hora de obtener ascensos si teletrabajan.