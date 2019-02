El día de la boda empieza con la invitación Lo normal es realizar una ceremonia que en la mayoría de los casos se acompaña con una fiesta posteriormente Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de febrero de 2019, 08:45 h (CET) Las bodas representan un momento inolvidable en la vida de muchas personas. Esto se debe a que en dicho acto las parejas asumen un compromiso de amor teniendo a sus familiares y allegados como testigos. Bien sea por iglesia o por lo civil, lo normal es realizar una ceremonia que en la mayoría de los casos se acompaña con una fiesta posteriormente.

En tal sentido, son muchas las cosas que se deben organizar y, aunque por lo general las invitaciones no ocupen el primer lugar en la lista de cosas por hacer, sin duda es en lo que debes hacer para empezar. Por tal razón, aquí te hablaremos de la importancia de las tarjetas de invitación en las bodas y algunos consejos para elegir las mejores.

Importancia de las invitaciones de boda Las invitaciones para las bodas son uno de los elementos más importantes dentro de la organización y ejecución del gran día. La razón es que, lo primero que van a ver los invitados no es la decoración, ni el banquete o el vestido de la novia, la verdad es que la primera impresión la tendrán con la invitación. En tal sentido, a través de ella se dan los siguientes mensajes:

Esencia de la pareja . Se supone que una boda es la celebración de la unión del amor que siente una persona por la otra, por lo tanto lo correcto es que todo gire en torno a ellos. En tal sentido, la invitación debe revelar el estilo o temática que tendrá la boda. Bien sea algo romántico, elegante, ostentoso, divertido, antiguo, natural, entre muchas otras opciones, lo cual se puede lograr por medio de los colores, texturas y diseños que se elijan para las tarjetas.

. Se supone que una boda es la celebración de la unión del amor que siente una persona por la otra, por lo tanto lo correcto es que todo gire en torno a ellos. En tal sentido, la invitación debe revelar el estilo o temática que tendrá la boda. Bien sea algo romántico, elegante, ostentoso, divertido, antiguo, natural, entre muchas otras opciones, lo cual se puede lograr por medio de los colores, texturas y diseños que se elijan para las tarjetas. Información del acto. El objetivo de las invitaciones es informar a los invitados de los datos relacionados con el día de la boda. Por lo tanto debe contener la fecha, la dirección (con un croquis específico del lugar), la hora, los nombres de la pareja, de las personas invitadas y cualquier otra cosa que consideres relevante. La invitación de boda perfecta Como te mencionamos en el apartado anterior, las invitaciones serán como un tipo de apertura a la boda. Con ellas se busca crear emociones y expectativas en los invitados, de forma que se hagan una idea de lo que se puede esperar para ese día. Y para cumplir cada una de sus funciones debes elegir a la perfección lo que le enviarás a los invitados.

Es por ello, que te contaremos Ceremoniq, una empresa y tienda online dedicada al diseño y elaboración de las invitaciones de boda más originales y hermosas que podrás conseguir. En el catálogo de su última colección tienen a disposición modelos de todo tipo, desde los más sencillos y románticos hasta los más originales y divertidos, sin dejar de lado lo tradicional y elegante.

Se caracterizan por tener los precios más asequibles del mercado, teniendo una sección dedicada a las invitaciones más baratas, pensando en las personas que prefieren gastar menos en esto, para invertir más dinero en otras cosas, como en la comida o los atuendos.

Sin embargo, el hecho de que sean económicas no significa que sean de menor calidad. Pues en Ceremoniq se distinguen por usar siempre los materiales con las mejores propiedades, desde el papel donde se imprimen pudiendo ser brillante o mate, como en las últimas tendencias, así como en la eficacia de la tinta y por supuesto, de los accesorios utilizados en la decoración, como lazos y cordeles.

Por otra parte, podrás disfrutar de un gran servicio de atención y asesoría en todo lo relacionado con las tarjetas de invitación. De este modo, el personal de expertos se mantiene constantemente actualizándose en las modas y tendencias que cambian cada temporada del año, para así guiar a sus clientes y ayudarles a tomar las decisiones más acertadas, buscando siempre la satisfacción plena de los mismos.

Siempre a tu gusto Lo importante de una invitación y de toda la boda en sí, es que estas sean del agrado de los novios principalmente. De esta manera, no temas ser original y hacer notar tus gustos, pues a pesar de encontrar modelos y diseños estándares de tarjetas, todas ellas pueden ser personalizadas según tu estilo, e incluso crear algo súper diferente y único. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Discotecas en Barcelona: calidad y variedad para todos los gustos Las salas de la Ciudad Condal crecen en número y en variedad para ofrecer música a todos los oídos Todo lo que te pueden aportar las mejores tarotistas Se han realizado diferentes estudios a lo largo de la historia por escritores o filósofos sobre los beneficios del tarot La morosidad, eterna lucha de las comunidades de vecinos El importe medio de mora en cada finca es de 1.065 euros ¿Dónde conseguir los mejores chollos? La variedad de tiendas online nos lleva a perder mucho tiempo comparando Proveedor internacional de servicios lingüísticos abre nuevas sucursales en Euskadi y Navarra El Grupo Optilingua ofrece traducciones especializadas en numerosas lenguas