CitNOW participa en el XXVIII Congreso & Expo Faconauto con su tecnología de smartvideo Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 16:17 h (CET) Manuel de la Guardia, Director General de CitNOW Iberia, realizará la presentación "El vídeo, motor de la transformación de la experiencia de cliente: del mundo analógico a la comunicación digital" CitNOW, empresa pionera en el desarrollo de la tecnología de smartvideo para la industria de automoción, estará presente en el XXVIII Congreso & Expo Faconauto, punto de encuentro anual del sector, que se celebrará los próximos 11 y 12 de febrero en el Centro de Convenciones Norte Ifema de Madrid.

CitNOW, a través de sus apps, Ventas, Taller y Web, ofrece a las marcas, concesionarios y vendedores de automóviles la capacidad de gestionar sus clientes a distancia, con smartvideos personalizados. En VN/VO, permite responder a una petición de información vía internet mediante un vídeo relevante con una alta imagen de marca. En Taller, el vídeo explica de forma transparente la necesidad de realizar una reparación, que se puede aprobar desde el smartphone de forma muy cómoda para el cliente.

El vídeo ayuda a visualizar la información concreta, aportando transparencia y credibilidad con un valor añadido de imagen, lo que conlleva una efectividad inalcanzable para otras herramientas tradicionales y una satisfacción superior en los clientes.

Manuel de la Guardia, Director General de CitNOW Iberia, comenta: “El Congreso anual de Faconauto, el evento más importante del sector en nuestro país, es el lugar perfecto para dar a conocer nuestra tecnología, que simplifica los procedimientos de trabajo de los concesionarios y satisface a los clientes, a la vez que aporta un gran valor al negocio. Sin duda, en un futuro cada vez más cercano, la venta y posventa del automóvil se apoyará masivamente en el vídeo, modificando la operativa comercial de marcas, concesionarios y vendedores”.

Además de estar presente con su tecnología de smartvideo aplicada a la automoción, CitNOW también participa en uno de los workshops impartidos por expertos del sector. En concreto, Manuel de la Guardia llevará a cabo la presentación “El vídeo, motor de la transformación de la experiencia de cliente: del mundo analógico a la comunicación digital”, en la que se tratarán temas tan interesantes como la utilización y aplicación de los distintos recursos digitales, principalmente el vídeo, con el fin de optimizar las oportunidades de rentabilidad del negocio de la automoción.

El Congreso Faconauto 2019, que reúne a más de 1.300 congresistas y más de 50 expositores, se convierte un año más en foro ideal para debatir sobre los cambios que se están produciendo en el mundo de la industria de la automoción, bajo el lema “Juntos, más fuertes”. Esta nueva edición permitirá poner en común conocimientos destinados a mantener la rentabilidad, además de impulsar la actividad y el networking entre los participantes.

Acerca de CitNOW

CitNOW es el líder mundial de presentación de productos y servicios en vídeo para la venta y posventa del sector del automóvil. Su objetivo es la utilización del vídeo para conseguir la comunicación más efectiva de los concesionarios, vendedores y asesores de servicio con sus clientes para incrementar sus ventas y hacerlas más rentables.

Trabaja con 28 fabricantes de vehículos disponiendo para ello de más de 4.000 aplicaciones informáticas y sistemas en las instalaciones de concesionarios en todo el mundo. El paquete completo de productos y servicios de CitNOW ha logrado incrementos muy significativos en las ventas en vehículos y los servicios de posventa, en solo ocho semanas.

CitNOW inició su actividad en Reino Unido en 2008, tiene su central en Wokingham, su equipo de desarrollo en Stirling (Escocia) y trabajan en la empresa actualmente más de 100 personas. Gracias a su eficacia ha logrado un desarrollo internacional muy rápido. En Iberia, el Director General es Manuel de la Guardia, un ejecutivo de trayectoria ampliamente reconocida en el sector del automóvil.

CitNOW ha sido elegida por el Financial Times como una de las 30 empresas que más crecieron en el área de la tecnología. En el ranking FT1000, Europe's Fastest Growing Companies, que engloba a las 1.000 empresas europeas que obtuvieron el mayor crecimiento porcentual de ingresos entre 2012 y 2015, CitNOW aparece en el puesto 176, con un crecimiento sostenido del 677 %, alcanzando el puesto 27 en el sector tecnológico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pisamundo Pirineos oferta para esta Semana Santa un especial viajes con vuelos chárter desde Zaragoza Leire Pajín: 'La innovación es la herramienta fundamental para que la Agenda 2030 se cumpla' 700 locales de Casaktua a 122.500 € de media Café Ziryab Tablao Flamenco: Un espacio íntimo y cercano para disfrutar del Arte del Flamenco PFU y The Watercolour World colaborarán en la documentación de obras pictóricas para la era digital