PFU y The Watercolour World colaborarán en la documentación de obras pictóricas para la era digital Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 16:18 h (CET) Esta iniciativa permitirá preservar pinturas frágiles en acuarela de forma digital PFU (EMEA) Limited, la compañía de Fujitsu líder mundial en la fabricación de escáneres, ha anunciado hoy una colaboración con la organización sin ánimo de lucro The Watercolour World para ayudar en la digitalización y documentación de pinturas mediante un archivo online, indexado geográficamente de forma única y con opción de hacer búsquedas. Gracias al escáner ScanSnap SV600, de PFU (EMEA), esta asociación con sede en Reino Unido podrá crear una muestra visual sobre cómo era el mundo antes de la fotografía y, al mismo tiempo, hacer accesibles estas obras de arte en acuarela para el público.

El objetivo de The Watercolour World pasa por digitalizar y recopilar acuarelas de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, así como mostrarlas a través de la página web de la organización sin ánimo de lucro. Hasta la fecha, este archivo de libre acceso cuenta con alrededor de 80.000 obras pictóricas procedentes de unos 18.000 lugares, cuya digitalización en muchos de los casos se ha realizado con el ScanSnap SV600.

Este escáner está diseñado para capturar documentos de forma rápida y sencilla, ofreciendo una imagen de salida de alta calidad. Con el ScanSnap SV600, se puede escanear incluso a través de un cristal, por lo que no es necesario sacar las pinturas del marco que las protege, con lo que se evita además el riesgo de dañarlas. El dispositivo cuenta también con un rango de luz lo suficientemente potente como para capturar las imágenes con gran detalle, pero dentro de los límites seguros para unas pinturas tan delicadas como son las acuarelas. Otro aspecto destacable es que se trata de un escáner fácilmente transportable, lo que permite a los profesionales de digitalización llevarlo ellos mismos a galerías, centros o casas privadas cómodamente para capturar las imágenes.

Andra Fitzherbert, CEO de The Watercolour World, comenta: "Las acuarelas son obras frágiles, a menudo olvidadas y con tendencia a perder su color. Desde su fundación, nuestra asociación tiene interés por documentar destacadas pinturas realizadas con este tipo de técnica y que están en manos de entidades públicas o privadas, con el fin de incluirlas en un sitio web geolocalizado antes de que se pierdan para siempre. El archivo online que hemos creado, con la ayuda de PFU, permite a los usuarios buscar entre numerosas acuarelas documentadas y verlas de forma ampliada. Por ejemplo, esto ha permitido a la comunidad científica identificar los cambios que se han producido en los paisajes a lo largo del tiempo, y estamos entusiasmados de ver el potencial que tiene la era digital a la hora de sacar partido de la información contenida en acuarelas históricas".

"Estas acuarelas han posibilitado crear un registro visual del mundo antes de la fotografía, proporcionando información crucial para historiadores y científicos", apunta Jesús Cabañas, director regional de PFU (EMEA) para Iberia. "Al igual que toda nuestra gama ScanSnap, el SV600 ha sido desarrollado con la intención de ayudar a los usuarios a transformar su experiencia de escaneo y crear imágenes digitales precisas. Estamos muy contentos de asociarnos con The Watercolour World, asistiéndoles en la digitalización y documentación de estas pinturas para la posteridad, permitiéndonos conocer cómo era la vida antes del siglo XX y ver lo que ha cambiado el mundo desde que pintaron estas obras originales".

Estas son las características principales del escáner sin contacto ScanSnap SV600:

Tecnología de escaneo cenital para una captura de imágenes con un sólo toque

Permite escanear materiales encuadernados y planos

Digitaliza documentos A3 en menos de tres segundos

Cuenta con un sensor de imagen lineal CCD y una lámpara LED para tratar con total seguridad las acuarelas

Corrige posibles distorsiones y curvaturas en la imagen en escaneo de libros

Puede quitar las marcas de los dedos en caso de que se escaneen mientras se sujeta el documento

Funciones de recorte, inclinación y rotación automáticas

Detecta automáticamente el paso de página

Permite configurar el intervalo de tiempo entre una captura y otra

Conexión a velocidad USB 2.0

Crea archivos JPEG y PDF, este último también con opción de búsqueda

Escanea y recorta múltiples documentos de forma instantánea Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.