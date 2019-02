El Mundo de los tattoos se digitaliza y Bleink APP es el canal Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 15:56 h (CET) El Mundo de los tattoos encuentra una nueva forma de expresarse y lo hace de la mano de dos jóvenes emprendedores andorranos El mundo de tatuaje tiene una nueva forma de expresar, hace tres meses que se lanzó al mercado Bleink Tattoo, App creada para modernizar el mundo del tatuaje, uno de los sectores más puristas y antiguos, el cual necesitaba su respectiva actualización. En ella, se unen entusiastas del sector, artistas reconocidos y aquellos con gran potencial de crecimiento.

"Una vez dentro de la aplicación, se pueden encontrar los mejores tatuadores y estudios de la zona, ver los diferentes estilos y diseños de cada artista, es decir, encontrar toda su información o la posibilidad de utilizar un chat directo".

Se trata de exprimir al máximo la expresión del tatuaje, hacer de ello una experiencia única. Encontrar el mejor artista para la idea, crear junto a él el diseño y convertir la idea en un tattoo real.

Cabe destacar que es un aplicación muy segura, con un sistema de bloqueo de pagos. Hasta que el usuario no recibe su diseño no se desbloqueará el pago para el estudio o artista.

Bleink facilita la relación tatuador/cliente y mejora la experiencia de todos los usuarios del sector, las actualizaciones son constantes y teniendo en cuenta los comentarios de los tatuadores.

Después de 90 días de su lanzamiento ya hay más de 900 usuarios y más de 100 tatuadores dados de alta. Este proyecto lo lidera Alex Villagrasa y Edgar Abilla, jóvenes emprendedores y universitarios.

La inversión inicial del proyecto fue de 20.000€ con recursos propios y la segunda fase se ampliará a 100.000€ en una primera ronda de financiación, que empezará en junio de 2019.

Para más información, visitar la página web www.bleink.com o se puede descargar la app Bleink en Google Play o Apple store.

