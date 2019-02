AleaSoft: Precios de electricidad altos en 2019 por los precios de los combustibles y del CO2 Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 15:57 h (CET) AleaSoft analiza el comportamiento de los mercados europeos de electricidad en el comienzo del año 2019 y las perspectivas hasta final de año Brent, combustibles y CO2

El precio de los futuros del petróleo Brent en el mercado ICE para abril empieza la semana del 4 de febrero con una ligera tendencia a superar los 63 $/bbl después de haber estado tres semanas oscilando entre los 60 y 62 $/bbl aunque en general la tendencia es estacionaria. Sigue latente la situación en Venezuela que es un factor de desestabilización del mercado de crudo. En AleaSoft se considera que teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento de la economía el Brent continuará en la senda de los 60 $/bbl en el medio plazo.

Los futuros de gas TTF para marzo han bajado de 20 €/MWh a principios de febrero por primera vez desde mediados de abril del año pasado. Los valores máximos se alcanzaron en septiembre cuando tenían valores cercanos a los 30 €/MWh. A principios de este año, estos futuros se encontraban en 22,17 €/MWh confirmándose una tendencia bajista que puede continuar.

Los futuros del carbón API 2 para marzo continúan también con una leve tendencia a la baja con posibilidad de bajar de los 77 $/t. A principios de octubre del año pasado cotizaban por encima de los 100 $/t. Al inicio de este año estaban en 84,80 $/t.

Como comentaba AleaSoft la semana pasada, esta tendencia a la baja del gas y el carbón que ha continuado puede influir en bajadas de los precios de los mercados eléctricos europeos en las próximas semanas cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables y las temperaturas aumenten.

Sobre los precios de futuros de los derechos de las emisiones de CO2, para el mes de referencia de diciembre 2019, el último valor de cierre el 1 de febrero estuvo justo por debajo de los 22 €/t. Este año comenzó con valores por encima de los 25 €/t que cayeron rápidamente hasta los 22,04 €/t el 19 de enero, remontando después hasta su máximo en 25,20 €/t el 22 de enero. En AleaSoft se consideran estos 22 €/t como un valor de equilibrio.

Mercados eléctricos europeos

Al cierre de enero de 2019 los precios de los principales mercados europeos han aumentado con respecto a enero de 2018. Desde más del 20% del mercado MIBEL de España y Portugal y del mercado N2EX de Gran Bretaña, hasta el 75% de EPEX SPOT Francia. Valores alrededor del 65% en los casos de EPEX SPOT Alemania, EPEX SPOT Bélgica y Nord Pool. En el caso del mercado IPEX de Italia el incremento interanual fue del 38% y en el EPEX SPOT de los Países Bajos de un 50%.

En todos los casos la demanda de electricidad ha aumentado en el mes de enero del 2019 con respecto a enero del año anterior debido a la disminución de las temperaturas que en estos países de Europa ha sido de entre 2°C y 3°C.

En la última semana, desde finales de enero hasta principios de febrero, los precios de los mercados europeos se han mantenido altos, entre 50 y 60 €/MWh, con una leve bajada con respecto a los valores medios de enero. Destaca la bajada de los precios de España y Portugal debido principalmenrte a la alta producción eólica. En ambos casos los precios bajaron a valores cercanos a los 38 €/MWh para el 2 de febrero.

En AleaSoft se considera que, teniendo en cuenta la evolución de los combustibles, el CO2 y las previsiones de temperatura para las próximas semanas, los precios deben bajar hasta una senda alrededor de 50 €/MWh.

Futuros de electricidad

Los futuros de electricidad de Francia y Alemania en el mercado EEX para marzo de 2019 han seguido una tendencia decreciente desde finales del año pasado. En el caso de los futuros de Francia, el 17 de diciembre de 2018 cerraron en 60,05 €/MWh y el pasado viernes 1 de febrero se negociaron 9,83 €/MWh por debajo, a 50,22 €/MWh. Por su parte los futuros de Alemania para marzo de 2019, se negociaron el 17 de diciembre en 54,17 €/MWh y el día 1 de febrero en 47,06 €/MWh, es decir, 7,11 €/MWh más bajos. Los futuros de España y Portugal en el mercado OMIP también han mantenido una tendencia bajista desde finales de diciembre. El 17 de diciembre del año pasado los futuros de España para marzo de 2019 se negociaron en 59,83 €/MWh y los de Portugal en 59,99 €/MWh, y a finales de la semana pasada, el 1 de febrero, se negociaron en 52,10 €/MWh y 51,73 €/MWh respectivamente, lo que representa una diferencia de alrededor de 8 €/MWh. El descenso en los futuros de electricidad para marzo de 2019 es común para la mayoría de los mercados europeos. Los futuros de UK en el mercado ICE han bajado 11,31 GPB/MWh entre el 17 de diciembre, cuando se negociaron en 64,4 GBP/MWh, y el 1 de febrero, cuando se negociaron en 53,09 GBP/MWh. Los de los Países Bajos, también en el mercado ICE, han disminuido 11,45 €/MWh en las mismas fechas, de 62,59 €/MWh a 51,14 €/MWh. Los de Bélgica, también en el mercado ICE, han bajado 8,92 €/MWh, desde 60,74 € el 17 de diciembre a 51,82€/MWh el 1 de febrero y los de Italia, en el mercado EEX, han disminuido 9,13€/MWh, desde 67,73€/MWh el 17 de diciembre a 58,60 €/MWh el 1 de febrero. Por su parte, los futuros de los países nórdicos en el mercado ICE para marzo de 2019 no han seguido la tendencia bajista del resto de mercados europeos; desde la segunda mitad de diciembre del 2018 habían estado estacionarios alrededor de los 54 €/MWh y 55 €/MWh y en la semana del 28 de enero comenzaron a bajar hasta los 50,46 €/MWh del 1 de febrero.

Perspectivas mercados eléctricos europeos 2019

Los precios de los combustibles y de las emisiones de CO2 desde el año 2016 han estado subiendo. El petróleo Brent ha pasado de 43,70 $/bbl de media en 2016 a 71,33 $/bbl de media en 2018. El precio medio del gas TTF en 2016 fue 14,06 €/MWh y en 2018 fue 22,72 €/MWh. El carbón API 2 tuvo un precio medio en 2016 de 59,81 $/t y en 2018 el precio medio fue 91,75 $/t. Y el precio de las emisiones de CO2 ha pasado de una media de 5,34 €/t en 2016 a una media de 15,82€/t en 2018.

Los precios de electricidad europeos han pasado, en dos años, de una banda anual de entre 30 €/MWh y 50 €/MWh en el 2016 a una banda anual de entre 45 €/MWh y 65 €/MWh, desde los mercados de menos precios a los más caros. En estos dos años, del 2016 al 2018, el aumento del precio medio anual del CO2 ha sido de unos 10,50 €/t, el del gas de 8,70 €/MWh y el del carbón de 32 $/t.

Para este año no se espera que disminuyan los precios de los combustibles ni del CO2 con respecto al 2018. La tendencia será la continuidad de precios de mercados eléctricos europeos altos para este 2019.

