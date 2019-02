Consejos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa ante la gripe y el resfriado

Los expertos recomiendan lavarse las manos con frecuencia, utilizar pañuelos desechables, no frotarse los ojos con las manos, evitar los locales cerrados mal ventilados y evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que el frío facilita una infección vírica al disminuir la resistencia de las mucosa Marina Guisasola, Asesora de la Junta de Gobierno del COFG explica en el siguiente vídeo, las diferencias entre la gripe y el resfriado:

Pinchar aquí para ver su videoconsejo: https://youtu.be/N2rgTtw8gHk

Con el invierno llegan las bajas temperaturas y el descenso de la humedad del ambiente. Coincidiendo con este fenómeno, el virus de la gripe y los resfriados empiezan a tocar las puertas de todas las casas en Gipuzkoa.

Con motivo de la llegada del frío y las alergias, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa aporta una serie de informaciones acerca de la gripe y el resfriado.

La gripe es transmitida a través de gotitas producidas al hablar, toser, estornudar, que son transportadas por el aire o que contaminan objetos. Alcanza el epitelio de las vías respiratorias y allí penetra en las células, alcanzando su máxima concentración en las secreciones respiratorias a las 48-72 horas.

La vacunación frente a la gripe es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad. No evita la infección en todos los casos, pero sí reduce la intensidad y las complicaciones de la enfermedad. Es una vacuna de tipo inactivado, segura y se puede administrar a mujeres embarazadas.

El resfriado, sin embargo, es causado por virus como: rinovirus, influenza, coronavirus, adenovirus etc. Según la época del año predominan unos u otros. Los factores facilitadores de la infección son la exposición al virus, la fatiga, el estrés y la fase intermedia del ciclo menstrual, entre otros.

Se transmite por vía aérea y autoinoculación nasal o conjuntival.

CARACTERÍSTICAS GRIPE RESFRIADO

PERIODO INCUBACIÓN 18-36H 48-72H

INICIO SÚBITO PAULATINO

FIEBRE 38-41ºC RARA

MIALGIAS SÍ NO

CEFALEA MUY INTENSA RARA

TOS PRODUCTIVA NO SÍ

DOLOR LUMBAR SÍ NO

ESTORNUDOS RAROS SÍ

DOLOR GARGANTA A VECES SÍ

IRRITACIÓN OCULAR A VECES SÍ

