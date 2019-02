Manual para la felicidad plena: 'Arte de la Transformación Cuántica', de Laura Acero Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 15:03 h (CET) Laura Acero lleva veintiún años dedicándose a la meditación y a otras ramas de la sanación holística. Ahora condensa toda su experiencia profesional en un libro accesible para el gran público No cabe duda de que el dolor, en todas sus facetas, es uno de los sentimientos predominantes en la vida. Una gestión adecuada del mismo puede ser la llave para introducirse en un futuro más feliz y próspero, donde la negatividad no devore por completo la experiencia vital de la persona.

En Arte de la Transformación Cuántica (Editorial Tregolam), Laura Acero ha querido hacer un regalo a aquellos espíritus inquietos que, ante la turbadora idea de que el sufrimiento es algo inevitable, desean sumergirse en un camino de cambio que les lleve hacia una existencia plena y llena de sensaciones positivas.

Y es que, según Acero, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento solamente una opción. La base de todo, defiende, es la forma en que la persona se relaciona con el universo y la posición que este le otorga después de un completo proceso de cambio y reflexión. “El cambio que propongo (…) es un cambio integral. El ser humano no está fraccionado, no funciona por partes (…). El ser humano es holístico, es decir, que es un todo a nivel físico, mental, emocional, espiritual (…). Por tanto, cualquier paso que dé en su transformación va a afectarlo en todos los aspectos o dimensiones de su existencia”, comenta.

Esta es una lectura inspiradora que desprende una sensibilidad particular; no en vano la autora tiene amplia experiencia también en distintos campos de las artes plásticas. La pasión con la que desarrolla los distintos conceptos que dan forma al libro es otro aliciente para dejarse llevar a través de sus páginas; eso, junto con la consecución lógica de los distintos capítulos, hace que Arte de la Transformación Cuántica haga partícipe sin mayor dificultad al gran público.

Al fin y al cabo, el origen de este cambio que la autora propone tiene un punto de partida común a todos los mortales: el amor. Pero este no se entiende como el amor romántico tradicional, sino como una forma de sentirse uno mismo con lo que le rodea, lo que podría relacionarse con la famosa premisa de que en la vida hay que ser flexibles, como un junco ante el viento. “El ser consciente de este universo es cambiante, nada permanece quieto o sin ser transformado”, dice Laura Acero. “Cuando el ser humano fluye con los ritmos de la existencia, con sus ires y devenires, la vida deja de ser caótica o dramática (…). Dejas así la postura de víctima de un mundo caótico para ser actor y creador y vivir tu destino o tu historia”.

Arte de la Transformación Cuántica es, por lo tanto, una lectura imprescindible para las mentes libres (o que desean serlo). La teoría que Laura Acero expone a lo largo del libro emana una esencia que acompaña íntimamente al lector y le da las claves para iniciar un verdadero proceso de sanación espiritual. Gracias a él es posible aprender que cada sistema de valores puede ser modificado y adaptado para virar el rumbo de una vida tantas veces sea necesario, especialmente si el objetivo es ser feliz.

