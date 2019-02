La Fundación Help Galicia amplía el envío de Drogotest y Guías, gratis y a domicilio, hasta 10.000 unidades Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 10:54 h (CET) Agotados los primeros 4.000 drogotest en un mes. La Fundación ha decidido ampliar la campaña ‘Hogar y Familia’, hasta las 10.000 unidades, debido a los sorprendentes resultados obtenidos en la primera etapa de la acción. Aunque la campaña se concibió como una acción ‘local’, centrada en la comunidad gallega, las conclusiones sorprenden: Madrid y Valencia son las comunidades que más envíos de drogotest a domicilio han solicitado, así como Guías de ayuda para familiares La Fundación Help Galicia reactiva la campaña Hogar y Familia, enviará un total de 10.000 unidades de test (reactivos de orina) para detectar consumos de Alcohol, Cocaína, Heroína, Benzodiacepinas y Cannabis, así como ‘Guías específicas sobre adicciones’, a las personas que lo soliciten a través de la página web de la Fundación.

En la primera etapa de la campaña, desarrollada entre diciembre y enero, los drogotest más demandados han sido los detectores de consumo de THC, Cocaína y OC (cannabis, cocaína y alcohol).

Campaña hogar y familia

La Fundación Help Galicia activó en noviembre de 2018 esta campaña dentro de su plan de acciones para el curso 2018/2019. Las personas a las que se dirige son familiares o personas que conviven con los enfermos de adicción, y el objetivo es que, mediante los conocimientos y la estrategia oportuna, puedan ayudar al enfermo adicto. Se dedica especial atención a la prevención del consumo de drogas por parte de los adolescentes.

La ampliación de unidades no modifica el objetivo de esta campaña: concienciar y ayudar a través de pautas acerca de cómo actuar y motivar a un/a enfermo/a de adicción. Las personas que estén interesadas en recibir los elementos de esta campaña de prevención de manera gratuita, deberán de solicitarlo a través de la web de la Fundación:

Se puede solicitar haciendo clic aquí. Simplemente completar el formulario.

Las pruebas solo detectan un tipo de sustancia, no indican resultados múltiples.

Las pruebas son para detectar el consumo de alcohol, cocaína, heroína, benzodiacepinas y cannabis.

Se puede solicitar un máximo de 2 unidades de drogotest por persona, 2 para la misma sustancia o 2 para sustancias diferentes.

Las Guías sobre adicciones se enviarán junto con las pruebas de drogotest.

Las Guías disponen de información útil y variada sobre conceptos básicos y drogas, así como recomendaciones de cómo se tiene que actuar con el adicto.

Fundación Help Galicia

Los planes de actuación que aporta la Fundación Help Galicia (Pontevedra 2018). Se basan en los 3 ejes indispensables para luchar contra la enfermedad de la drogodependencia: la persona, la sustancia y el contexto.

Las misiones principales de la Fundación Help Galicia son la prevención del uso de drogas, que es donde realmente hace falta una gran labor proactiva, y la investigación para poder generar un mayor conocimiento de las enfermedades de adicción. De esta forma se busca evitar que las personas y fundamentalmente la población joven, use y termine abusando de sustancias adictivas que puedan dar lugar a futuros adictos.

Centro Especializado en trastornos adictivos. Help Adicciones.

La Fundación Help Galicia nace del centro sanitario Help Adicciones, que tiene en su haber numerosos casos de intervenciones resueltas con alto porcentaje de éxito a través de sus tratamientos personalizados para cada tipo de drogadicción.

Han creado una guía de ayuda para familiares, en base a toda esa experiencia acumulada, aunque también puede ser de utilidad para las personas adictas.

Se puede descargar aquí.

