INTEGRA galardonada Empresa del Año en la XIX Edición de los Premios Sociedad de la Información

martes, 5 de febrero de 2019, 08:31 h (CET) El premio Empresa del Año reconoce a INTEGRA por su dilatada trayectoria centrada en el desarrollo de tecnologías y servicios innovadores basados en las TIC, y por su amplia proyección nacional e internacional. El premio se entregó en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones, un acto organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón y la Demarcación Territorial del COIT en Aragón INTEGRA recibió el pasado viernes el premio Empresa del Año en reconocimiento a su dilatada trayectoria empresarial centrada en el desarrollo de tecnologías y servicios innovadores en el ámbito de las TIC, y por su amplia proyección a nivel nacional e internacional. El galardón fue entregado en el transcurso de la Noche de las Telecomunicaciones, un evento en el que se otorgan los Premios de la Sociedad de la Información, con los que se pretende reconocer a aquellas personas, empresas e instituciones que han demostrado ser un verdadero referente del buen hacer en el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.

Tras la entrega del premio, el director General de INTEGRA, Félix Gil, animó a todos los presentes a “apostar, colaborar y cooperar por impulsar mecanismos de desarrollo y atracción del talento”, ya que “necesitamos seguir creando y traccionando con el talento, porque sin el talento no hay capacidad de innovar”, añadió.

En este sentido, Félix Gil explicó que la misión principal de INTEGRA es la innovación: “sin innovación no habríamos sido capaces de desarrollar productos y servicios como nuestra plataforma de elearning, Virtuox; nuestra plataforma de consultoría digital, Proquo; o nuestra plataforma hotelera, Suitech; que son los que nos han llevado a trabajar con grandes empresas a nivel nacional”.

Por último, el director General de INTEGRA tuvo palabras de reconocimiento a todos los agentes que, en su opinión, han hecho posible la consecución de este premio: “quiero agradecer a todo el equipo que forma esta pequeña gran familia que somos Integra Estrategia y Tecnología, a nuestros clientes, nuestros partner y aliados, y a la familia Pascual que con su misión y su visión nos han ayudado a seguir desarrollando este proyecto, y ser merecedores de este premio”.

Noche de las Telecomunicaciones

Desde que se celebró por primera vez en 2001, la Noche de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Aragón se ha convertido en uno de los actos de mayor relevancia social y profesional del sector en la Comunidad. En esta ocasión, el evento se celebró en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza y arrancó con una conferencia sobre servicios TIC en la que tomaron la palabra Patricia Heredia, co-fundadora de miniVinci, y José Luis Latorre, director General de Inycom, además de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría.

A continuación, tuvo lugar la cena de gala durante la cual se hizo entrega de los premios Sociedad de la Información de Aragón que reconocieron, además de a INTEGRA como Empresa del Año, a MiniVinci, como Empresa Junior; a José Luis Armenteros Picazo, Premio Honorífico Sociedad de la Información. Aragón 2019; y José Luis Latorre Martínez, Premio Especial.

Integra Estrategia y Tecnología

Integra es una empresa familiar aragonesa con más de 30 años de trayectoria que inició su actividad en Calatayud como centro de Formación, y que ha evolucionado hasta convertirse hoy en una consultora de estrategia y tecnología de referencia. Actualmente está formada por un equipo de más de 500 personas en continua formación y crecimiento, y cuenta con una fuerte implantación a nivel nacional, con presencia en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bilbao y Alicante, y con las miras puestas en su plan de expansión en el mercado internacional.

La misión de todo el Equipo de INTEGRA es “anticipar las necesidades tecnológicas de sus clientes, entendiendo su ahora, y visionando su futuro, aportando un acompañamiento mediante soluciones tecnológicas, estratégicas y visionarias”.

Más información sobre la compañía: http://www.integratecnologia.es

