Empiezan a notarse los efectos de la gestión económica socialista

Si se pensó que el incremento desmesurado del gasto público, con el que el gobierno socialista decidió intentar conseguir consolidarse con una política social revolucionaria, era una barbaridad, la realidad se está encargando de poner las cosas en su sitio.

Era fácil de prever y nadie puede ahora llamarse a engaño si se creyó que, este cúmulo de ayudas, apoyos, incrementos de pensiones, apoyos a Cataluña y anuncios de aumento de los impuestos, no iba a tener consecuencias tan pronto como, las medidas aplicadas con tan poco rigor económico y con tanta frivolidad, por el nuevo gobierno de los socialistas, para intentar barrer para ellos (pretendiendo consolidar una situación que, si el señor Sánchez hubiera sido consecuente con sus promesas “algo que, efectivamente, no parece ser una de sus cualidades”, no se hubiera producido) y ahora estaríamos celebrando elecciones; pero, a la vista está, no fue más que un modo, propio de lo que se puede esperar del líder socialista, de hacerse con el poder, sin que les importase, ni poco ni mucho, que los ciudadanos hayan quedado decepcionados por un comportamiento tan irregular, con el que pretende mantenerse al frente del ejecutivo hasta que la llegada del final de la legislatura le obligue a convocar nuevos comicios legislativos.

Sin embargo, parece que no todo lo que pensó que tenía, atado y bien atado, el señor Sánchez, lleva camino de salir tal y como tenía planeado. Por ejemplo, la aprobación de los PGE correspondientes al año 2019, siguen pendientes de un hilo y, si tuviéramos que guiarnos por los sucesos que se han venido produciendo los últimos días, podríamos decir que su aprobación parece que va a quedar en suspenso no sólo por lo que pudieran decidir los soberanistas catalanes, evidentemente enzarzados en duras batallas por el poder, especialmente entre el PDECat y ERC y, nos atreveríamos a decir, que dentro del mismo PDECat que sostiene una lucha soterrada con el fugado Puigdemont que sigue, desde su retiro dorado en Waterloo, intentando dirigir la rebelión catalana; algo que, a medida que pasan los días, se le va haciendo más difícil dentro del partido que presidió del que, para complicar más las cosas, ha creado una nueva rama, “la Crida catalana”, con la que está intentando promocionar la denominada “república catalana” de la que se ha declarado promotor. En estas condiciones, el que todos a una, las distintas ramas del separatismo catalán, decidan apoyar los mentados presupuestos parece ser que, cada vez, se hace más improbable.

Otro de los obstáculos con los que se deberá enfrentar el señor Presidente, va a ser la situación actual de Podemos, divididos en varias facciones, con enfrentamientos por el poder, con el señor Pablo Iglesias situado en el ojo del huracán, mientras se dedica al cuidado de su prole y, su mujer, Inés Montero, pretendiendo apagar todos los fuegos que van apareciendo dentro del mismo partido y desde todas las distintas ramas locales, que no parecen decididas a dejar que, desde la actual dirección, se les indique cuáles vayan a ser los candidatos de cada una de ellas, empezando por Barcelona y acabando por Madrid. Por si fuera poco, el señor presidente del Gobierno, P.Sánchez, se ha visto obligado a hacer honor a su palabra, aunque haya sido a regañadientes y, hoy mismo, ha reconocido como único interlocutor y presidente provisional de Venezuela, al presidente de la Asamblea legítima, señor Juan Guaidó, como nuevo presidente del país encargado de llevar a cabo, lo antes posible, unas elecciones presidenciales que restauren la normalidad democrática en toda Venezuela. Esta decisión pone al señor P.Sánchez en un aprieto ante los señores de Podemos, que siempre se han manifestado en favor de Maduro, y no sabemos las consecuencias que va a tener, esta ruptura con el régimen chavista, en cuanto a la reacción que pudiera tener la cúpula del partido o sus asamblearios miembros que hasta ahora, parecían ser partidarios de apoyar al PSOE, en el tema de los PGE.

Pero dónde, con toda seguridad, le va a doler más a Sánchez y toda su ejecutiva, encargada de potenciar la propaganda con la que intentar vender las excelencias de su partido a los votantes, será en varias noticias económicas adversas a sus intereses, que vienen a confirmar que cualquier mejora social no suficientemente estudiada, cualquier dispendio que no haya sido constatado con sus efectos en el resto de la economía de la nación o cualquier idea que, directamente o indirectamente, pudiera influir en la percepción del sector industrial, económico y financiero del país y, en el caso de España, como miembro de la CE, en lo que los directivos de la UE consideren que se pudiera considerar como un alejamiento a las normas comunitarias o a lo que ellos decidieron que deberían ser los cambios que le hacían falta, a la nación española, que deberían cumplirse si, lo que España buscaba, era un apoyo para su recuperación económica; una circunstancia que no parece que al nuevo gobierno del señor Sánchez le preocupe demasiado, cuando se muestran dispuestos a dejar sin efecto todos aquellos cambios laborales que, el gobierno del señor Rajoy tuvo que poner en marcha y que tan buenos resultados han venido dando.

Sólo algo que parecía ser tan inocente, pese a lo absurdo que resultaba un aumento de tanta consideración, que dejó al Salario Mínimo en la cota de los 900 euros y que, a quienes fueron los que decidieron que se aplicara esta reforma, dentro de la Ejecutiva del PSOE, seguramente les pareció que era una medida que no iba a influir de una forma negativa en la contratación de personal para las empresas, parece ser que ya está empezando a tener sus efectos, apenas unos pocos meses después que se anunciara esta medida. El Banco de España, poco sospechoso de hacer declaraciones que no hayan sido convenientemente meditadas y contrastadas por sus servicios técnicos, ha lanzado una advertencia que pone los pelos de punta a cualquiera que estuviera interesado en que, el alto índice de desempleo que tenemos en España, siguiera disminuyendo como, de hecho ha venido sucediendo hasta que entraron los socialistas en el poder, desde cuyo instante las cosas se han ido torciendo ( quizá porque se está barruntando una reactivación de la crisis en Europa). La entidad bancaria advierte que, la mencionada subida del SMI, para este ejercicio del 2019, puede suponer la pérdida de unos 125.000 empleos, un 0´8% de los ocupados a tiempo completo en el mercado laboral. Para el BE pueden perder su empleo el 12,7% de los trabajadores afectados por la subida del 22,3% del SMI para este 2019. Hay que decir que, otros informes técnicos, elevan el número a 200.000 parados más; lo que nos advierte de que lo que parecía que no iba a tener una repercusión significativa, según el gobierno del PSOE, ha acabado por convertirse en un pedrusco en el zapato de la economía española.

Por si no fueran suficientes las malas noticias que les llegan a los miembros del gobierno socialista, tan empeñados en criticar a la oposición y tan poco dados a la autocrítica, tanto con lo que les exigen a aquellas personas a las que deciden colocar en cargos de responsabilidad política, como en cuanto a los cálculos sobre la repercusión de sus medidas sociales que, en cuanto se ponen en funcionamiento, no tardan en producirse aquellas anomalías de las que ya fueron advertidos por la oposición, pero que ellos, en su empeño en ignorar las reglas de la economía, desprecian e ignoran. Fuera como fuere, los números cantan y, en cuanto a lo que se refiere al mercado laboral en este pasado mes de Enero, aun teniendo en cuenta que no suele ser un buen mes para el empleo, desde el punto de vista estadístico, en el caso específico del pasado mes, tendremos que admitir que, las cifras que se han dado, hacen pensar en que nos encontramos, otra vez, y en gran parte por las medidas anunciadas por el gobierno de los socialistas, ante un rebrote del paro y de la afiliación a la Seguridad Social, verdaderamente preocupantes.

Una subida, en el mes de enero, del paro registrado en 83.464 personas respecto al mes anterior y una afiliación media a la Seguridad Social que bajó en 204.865 cotizantes, significa la cifra más alta a estas alturas del año, desde el 2008. Puede que algunos argumenten que es una constante que los números de parados como consecuencia del aumento de ocupación de las fiestas navideñas, se puede considerar normal pero, en ninguno de los años anteriores se llegó a cifras tan altas y, por ende, tan preocupantes, si entendemos que, según todos los anuncios de los expertos, se acercan unos meses en los que es posible que la economía entre en un periodo de recesión en toda Europa.

Y un apunte sobre el PP. Se ha anunciado que la señora Sáez de Santamaría tuvo una reunión de trabajo con el señor Juan L. Cebrián, el expresidente de Prisa (siempre se había hablado de las buenas relaciones entre ambos, algo que a muchos simpatizantes del PP les había mosqueado mucho) en el Hotel Wellington de Madrid. No parece que quisieran pasar desapercibidos y, como es evidente, no fue así porque, los periodistas de Okdiario han revelado que en aquel desayuno la señora Santamaría parece que le preguntó a su interlocutor “Si vuelvo a la primera línea política ¿cómo me tratarás?”. Según la misma fuente de información Cebrián contestó “Cuenta con mi apoyo”. Sin perjuicio de que volvamos a tratar sobre este preocupante tema y teniendo en cuenta al gran mal que esta señora, evidentemente ambiciosa y, sin duda alguna, convencida de que tiene oportunidad de crear más problemas al nuevo PP, de los que ya le causó cuando estuvo al lado de Rajoy al que, sin duda alguna, impulsó a cometer muchos más errores de los que don Mariano pudiera pensar cometer. Uno de ellos, y posiblemente el más grave, la forma evidentemente equivocada con la que trató el tema catalán que, como es evidente, dio lugar a que, en la actualidad, se haya llegado al punto de degradación en el que nos encontramos. Si es palmario que las posibilidades de esta señora de conseguir una votación favorable son nulas, no dejaría de ser un grano más en el trasero del PP de dónde, por un motivo u otros, y en gran parte por causa de los errores de la ex vicepresidente, gran parte de sus socios y simpatizantes, varios millones, se fueron a otros partidos o dejaron de votar al partido que habían votado siempre. Si el PP quiere, quien salga beneficiado sea el partido de Santiago Abascal, VOX, basta que le vuelva a dar cancha a esta señora, que ha sido una verdadera maldición para el PP, durante los años que ha militado en el mismo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos el panorama que nos envuelve con la natural preocupación de quien ve deteriorarse su entorno sin tener claro en qué va a acabar semejante situación.