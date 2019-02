Las Palmas y el Zaragoza empatan y no se acercan a la zona 'playoff' Partido poco brillante con más empeño de los locales Alfredo Hinarejos

@diariosigloxxi

martes, 5 de febrero de 2019, 08:42 h (CET) La Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza sumaron este lunes un infructuoso empate a un gol que no sirve a ninguno de los dos, que se siguen quedando todavía lejos de la zona que da acceso al 'playoff' en LaLiga 1/2/3, en el partido que cerraba la vigesimocuarta jornada.



El equipo de Paco Herrera comenzó bien el partido y tras una serie de acercamientos consiguió adelantarse en el marcador por medio de su goleador Rubén Castro. Sin embargo, poco a poco, los visitantes se fueron asentando y su mejoría se vio premiada con el empate, obra de nuevo de un Álvaro Vázquez, autor de los tres últimos goles zaragocistas.



En la segunda mitad, el partido continuó sin ser excesivamente brillante, con más empeño de los locales, y los de Víctor Fernández tampoco pudieron sacarle provecho a la expulsión del mexicano Gabriel Peñalba para haber arañado algo más positivo



--RESULTADOS DE LA JORNADA 24.

Las Palmas - Zaragoza 1-1.

Numancia - Lugo 3-0.

Rayo Majadahonda - Nástic 1-0.

Córdoba - Albacete 1-3.

Deportivo - Tenerife 0-0.

Málaga - Almería 1-1.

Mallorca - Alcorcón 2-0.

Oviedo - Cádiz 2-1.

Osasuna - Granada 1-0.

Extremadura - Sporting 0-3.

Reus - Elche Suspendido.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC.

1. Granada CF 44 24 12 8 4 30 16.

2. Málaga CF 44 24 13 5 6 27 18.

3. Club Atlético Osasuna 44 24 13 5 6 31 24.

4. RC Deportivo de La Coruña 43 24 11 10 3 35 18.

5. Albacete Balompié 42 23 11 9 3 33 21.

6. AD Alcorcón 38 24 11 5 8 24 20.

7. RCD Mallorca 37 24 10 7 7 29 22.

8. Real Oviedo 36 24 10 6 8 28 29.

9. Cádiz CF 35 24 9 8 7 30 20.

10. Real Sporting de Gijón 33 24 8 9 7 26 20.

11. UD Almería 31 24 7 10 7 26 23.

12. UD Las Palmas 30 23 6 12 5 29 27.

13. CD Numancia de Soria 30 24 7 9 8 30 30.

14. Real Zaragoza 27 24 6 9 9 27 31.

15. CD Tenerife 27 24 5 12 7 20 25.

16. CD Lugo 26 24 6 8 10 23 28.

17. CF Rayo Majadahonda 26 24 7 5 12 21 31.

18. Elche CF 25 23 5 10 8 22 29.

19. Extremadura UD 22 24 5 7 12 28 35.

20. CF Reus Deportiu 21 21 5 6 10 16 27.

21. Córdoba CF 18 24 3 9 12 28 45.

22. Gimnàstic de Tarragona 17 24 4 5 15 13 37.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un Leganés con diez se lleva el derbi y deja al Rayo en descenso El 'Lega' había dejado bien claras sus intenciones desde el inicio El Villamarín atraganta al Atleti Un penalti transformado por Canales derrotó a los colchoneros, disgustados con el VAR El Real Madrid comienza enchufado su febrero de órdago Los merengues ganan 3-0 al Alavés antes de medirse a Barça, Atleti y Ajax El Albacete marca el paso tras remontar en El Arcángel En Riazor, el Deportivo fue incapaz de ganar como local El Celta renace ante el Sevilla y la Real anula al Athletic El Levante perdona y el Getafe se conforma