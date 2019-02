El programa de facturación gratuito: La nueva tendencia para autónomos y pymes, según Hoy Asesores Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 16:19 h (CET) Sacar adelante un negocio nunca es fácil, por eso autónomos y pymes buscan cada vez con más frecuencia servicios que les permitan realizar sus trámites de forma sencilla, con calidad y con un buen precio. En este entorno, el programa de facturación gratuito se ha convertido en uno de los servicios más atractivos de la gestoría online La contabilidad y gestión administrativa se simplifican con la asesoría online. Libros de cuentas, facturación, nóminas de empleados etc. la cantidad de gestiones administrativas que se deben llevar a cabo en un negocio es casi infinita. Y para la mayor parte de las pequeñas empresas y los autónomos suponen un auténtico quebradero de cabeza.

La única forma de acabar con este problema es confiar en una gestoría que se encargue de la contabilidad y el papeleo.

Pero el entorno está cambiando. Los profesionales ya no quieren dar vueltas cargados con sus facturas y otros papeles de su oficina a la asesoría y vuelta a empezar. Para muchos de ellos la mejor alternativa es escoger especialistas que ya ofrezcan un buen servicio online.

Una gestoría online funciona de la misma manera que una tradicional, solo que puede trabajar de forma más eficaz y haciendo que sus clientes pierdan menos tiempo.

Por ejemplo, el área de asesoría laboral online puede resolver cualquier duda del empresario con respecto a sus trabajadores, o incluso elaborar sus nóminas. Y todo ello sin que tenga que haber ningún desplazamiento.

El cliente puede contactar con el asesor a través de teléfono o mediante correo electrónico y enviar sus documentos de forma digital. Todo eso supone un gran ahorro de tiempo, pero también de dinero.

Sin papeles por medio, el trabajo se vuelve mucho más eficiente tanto para los empresarios como para la gestoría. Esto da lugar a trámites más sencillos de llevar a cabo y más rápidos.

La asesoría que trabaja en línea no tiene tantos gastos como una que opera físicamente, por lo que puede ofrecer precios más competitivos a sus clientes.

Programa de facturación gratuito: la guinda del pastel

Para muchos empresarios la clave para elegir entre una gestoría online u otra es la posibilidad de poder contar con un programa de facturación que les resulte sencillo de utilizar y que además sea gratuito.

Un buen ejemplo es Hoy Asesores, en la que la tarifa plana da acceso a los clientes a Hoy Factura, un programa gratuito en el que pueden hacer la gestión de sus facturas. En combinación con Hoy Gestión permite llevar la gestión de las nóminas, las facturas, los impuestos y otros trámites de la empresa de la forma más sencilla posible.

Un programa de facturación gratuito y un buen servicio son claves para que las asesorías que trabajan online tengan cada vez más clientes.

