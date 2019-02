Eurowings lleva a la firma Grubenhelden a la Semana de la Moda de Nueva York Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 15:30 h (CET) La innovadora marca de moda y el principal operador unidos: dos marcas sólidas con raíces en Renania del Norte-Westfalia que cooperan. Eurowings lleva el ‘oro negro’ a la pasarela Febrero es el momento de saludar a Nueva York: Eurowings lleva a la marca de moda Grubenhelden a la NY Fashion Week. Para contar la historia de la marca alemana en el desfile de moda más grande del mundo, todo el equipo de la joven firma viaja a la ciudad que nunca duerme con Eurowings. La compañía alemana es la aerolínea oficial de los ‘héroes de la mina’ y el socio perfecto para este proyecto. Ambas compañías tienen sus raíces en Renania del Norte-Westfalia (NRW).

"Nos complace tener un socio fuerte a nuestro lado como Eurowings", dice Matthias Bohm, Director Ejecutivo de Grubenhelden. "Reunir un proyecto tan grande como la Semana de la Moda de Nueva York solo funciona en conjunto, es como estar bajo tierra. No solo queremos mostrar la moda innovadora en Nueva York, sino sobre todo para transmitir una idea: agradecer a los mineros por lo que han hecho por la región y por toda Alemania".

"La marca quiere contarle a los aficionados a la moda de todo el mundo su fascinante historia", explica Oliver Wagner, CEO y Director Comercial de Eurowings, "mientras nos apoyamos como líderes del mercado en NRW, por supuesto, con nuestros socios directos".

Numerosas actividades conjuntas esperan a los equipos de los ‘héroes de las minas’ y al socio Eurowings, no solo en Nueva York, sino también por encima de las nubes en el vuelo de salida el 6 de febrero desde Dusseldorf. Eurowings también presentará la bandera en el desfile de moda antes de que regrese a NRW a través de un vuelo directo el 11 de febrero.

Eurowings es una aerolínea low cost perteneciente al Grupo Lufthansa que comenzó sus operaciones en octubre de 2002 y cuya sede central se encuentra en Colonia. Desde sus cinco emplazamientos en Colonia/Bonn, Stuttgart, Berlín-Schönefeld, Hannover y Dortmund, ofrece vuelos a precios económicos a destinos de toda Europa, África, Sudamérica e Israel.

